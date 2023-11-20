داعية إسلامي: الإخلاص هو كتم الحسنات مثل السيئات (فيديو)

قال الشيخ رمضان عبدالمعز، الداعية الإسلامي، إن الإخلاص لله هو أن تكتم حسناتك مثلما تكتم سيئاتك، موضحا: «شوف لما واحد يروح يخطب واحدة يتكلم عن كل حسناته، ويخفي كل عيوبه، ويطلع نفسه أحسن واحد في الدنيا، لكن الإخلاص أن تكتم كل حسناتك».

بعض الأعمال لا تستطيع إخفاءها

وأضاف الداعية الإسلامي، خلال حلقة برنامج «لعلهم يفقهون»، المذاع على فضائية «DMC»، اليوم الاثنين: «تلاقي واحد طالع عمره، يقول لأمة لا إله إلا الله، والإخلاص دائما أنك تخبين عملك، مع العلم أن بعض الأمور لا تستطيع أن تخفيها مثلا بتعمل صدقة والناس شافوها، أو بتلقي خطبة جمعة والناس أثنت عليك ومدحتك».

الثناء والمدح على الأعمال لا يؤثر في الإخلاص

وتابع: «الثناء والمدح على الأعمال لا يؤثر في الإخلاص، ما دام يحافظ على أن يكون الأمر كله لله، فأخذ الأجر من الله، والثناء من الناس، فتلك عاجل بشرى المؤمن، كما أخبرنا سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم».