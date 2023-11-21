حقيقة انفصال ميسي وزوجته أنتونيلا وعودتهما خلال 21 يوما.. ماذا حدث للثنائي؟

لم تكن مجرد قصة حب عابرة داخل المستطيل الأخضر، لكنها الأشهر والأكثر تماسكًا على مدار 15 عامًا، تلك التي جمعت الأسطوري ليونيل ميسي بزوجته أنتونيلا، قبل أن تدخل بينهما الشائعات التي أكدت مرور علاقتهما بفترة عصيبة.. فهل انفصلا أم مجرد زوبعة فنجان؟

القصة الكاملة لأزمة ميسي وأنتونيلا

ليونيل ميسي تربطه قصة حب كبيرة وتاريخية مع أنتونيلا، لم يترك حديثًا إلا وذكرها وأثنى عليها والدعم الذي تقدمه له على مدار مسيرته، إذ كانت بالفعل شاهدة على مسيرة أسطورية يصعب تكرارها في المستقبل القريب، وآخرها حصد لقب كأس العالم 2022، للمرة الأولى في مسيرته.

في الساعات الأخيرة، توترت علاقة ميسي وأنتونيلا، وانتشرت تقارير تفيد بوجود أزمة بين الطرفين، تنذر بانفصالهما بشكل نهائي في الفترة المقبلة، بالاستناد على بعض الشواهد، أبرزها غيابها عن منصة التتويج بالكرة الذهبية «بالون دور».

الحكاية بدأت في حفل تسليم جائزة الكرة الذهبية في 30 أكتوبر الماضي، عندما فاز ليونيل ميسي بالجائزة للمرة الثامنة في مسيرته، ولكن لاحظ الجمهور أن أنتونيلا، زوجته، لم تصعد إلى المسرح معه عندما دعاها مقدم الحفل ديدييه دروجبا، وبدلاً من ذلك، قررت أنتونيلا ترك أطفالها يصعدون بمفردهم للاحتفال مع والدهم، الأمر الذي أثار التكهنات حول حالة العلاقة بين ميسي وأنتونيلا.

الصحفي الشهير جونزالو فازكيز، تحدث عن وجود أزمة كبيرة بين ميسي وأنتونيلا والتي من المتوقع أن تؤثر بشكل كبير على علاقتهما في الفترة المقبلة، في إشارة إلى أن هذه الأزمة يُفترض أنها تلحق ضررًا بالعلاقة وتؤدي إلى تمزقها.

وبدأت وسائل الإعلام تتبع خطى الثنائي من أجل مراقبة تحركاتهم ومدى قوة العلاقة، وكانت ضمن الأدلة التي استندت عليها بعض الصحف ومن بينها «abc»، تغيير صورة ميسي الشخصية في حسابه على إنستجرام، حيث حول الصورة العائلية إلى صورة بمفرده وهو يحمل جائزة الكرة الذهبية التي فاز بها حديثًا.

أنتونيلا ردت بطريقة غير مباشرة، من خلال نشر صورة لليونيل ميسي، يظهر خلالها من داخل معسكر منتخب الأرجنتين، وبجانبها رمز تعبيري قلبين، وعاد البرغوث لنشر صورتها على حسابه، ليسكت الثنائي ألسنة الجميع.