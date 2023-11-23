حملات تبرع بالدم في كفر الشيخ لأهالي غزة.. 320 كيسا من كفر أبراش

في إطار دعم ومساندة الدولة المصرية لأهالي غزة، يسعى التحالف الوطني للسير جنبا إلى جنب مع الدولة ودعم خطواتها، وقام أهالي كفر أبراش بمركز مشتول السوق بالتبرع بالدم لصالح أهالي غزة، فيما تستعد الأهالي في مدينة مشتول السوق لحملة تبرع بالدم لصالح أهالي غزة يوم الجمعة المقبلة.

320 كيس دم تبرعا من أهالي كفر براش لغزة

وقال هاني ربيع ممثل الحملة الرسمية للانتخابات الرئاسية عن التحالف الوطني بمركز مشتول السوق ومسؤول عن حملة التبرع بالدم بقرية كفر أبراش لصالح أهالي غزة بالتعاون مع التحالف الوطني في حديث لـ«الوطن»، تم جمع أكياس دم لصالح غزة، مشيرا إلى جمع 320 كيس من الدم من المتبرعين من الأهالي بالقرية.

بنك الدم بمديرية الصحة يستقبل تبرعات الأهالي

وتابع ربيع أن حملة التبرع بالدم شهدت إقبالا ملحوظا من المتبرعين من الأهالي دعما لخطوات الدولة المصرية وسيرا على نهجها في دعم أهالي غزة في محنتهم القائمة والعدوان عليهم من قبل الاحتلال الاسرائيلي، مشيرا إلى التعاون مع بنك الدم التابع مديرية الصحة.

حملة تبرع بالدم بمدينة مشتول السوق

ومن جهتها قالت تهاني الحمايدة بمدينة مركز مشتول السوق والمسؤول عن حملات التبرع بالدم وحملات الدعم لغزة في المدينة ضمن عدد من المسؤولين أنهم يجهزون لحملة تبرع بالدم يوم الجمعة المقبلة مستهدفين جمع أكياس الدم لصالح الأهالي بغزة، لافتة إلى التعاون مع بنك الدم بمديرية الصحة وتوصيل الدم لغزة لإغاثتهم، مؤكدة على حرص الأهالي على المشاركة المستمرة في أي حملة تقام في المدينة والقرى المجاورة تهدف لدعم اغالي غزة سواء بالتبرع بالدم أو السلع الغذائية والأغطية والملابس وغيرها من ما يحتاج إليه الأهالي.