أستاذ اجتماع سياسي: فكرة حل الدولتين وهمية وليست قائمة على العدل

قال الدكتور محمد سيد أحمد، أستاذ علم الاجتماع السياسي، والقيادي الناصري، إنَّ الحق الفلسطيني هو الحصول على أرض فلسطين التاريخية من النهر إلى البحر، مشيراً إلى أن فكرة حل الدولتين وهمية وليست قائمة على العدل، أو الحق الفلسطيني، وهذه الفكرة طرحت من البداية من قبل الإسرائيليين.

«أحمد»: الصراع الإسرائيلي الفلسطيني ليس دينياً

وأضاف «أحمد»، خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج «المشهد»، والمُذاع على شاشة «ten»، أنَّ الصراع الإسرائيلي الفلسطيني ليس دينيًا، لأنَّ هناك تيارا يهوديا كبير يتبنى ضرورة عيش اليهود في الشتات، بدلاً من العيش في دولة واحدة، مشيرًا إلى أن أصحاب المشروع الصهيوني يسعى إلى جمع اليهود من الشتات في فلسطين التاريخية.

فكرة السلام مع الاحتلال الإسرائيلي «وهم»

وتابع أستاذ علم الاجتماع السياسي، «الاحتلال الإسرائيلي يسعى لإنشاء دولته الكبرى وتشمل الأراضي من النيل إلى الفرات، وفقًا للمعتقدات الإسرائيلية»، مشيرًا إلى أن فكرة السلام مع الاحتلال الإسرائيلي وهمية، وما فعله الاحتلال من الاستيلاء على الأراضي الفلسطيني.