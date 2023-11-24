فريق السويس لذوي الهمم يفوز بـ27 ميدالية ذهبية في بطولة المدارس

تمكن فريق مدارس التربية الفكرية والسمعية بالسويس، من حصد 27 ميدالية ذهبية، ضمن 31 ميدالية حصل عليها الفريق ضمن منافسات بطولة إقليم القناة.

وهنأ ياسر عمارة وكيل وزارة التربية والتعليم بالسويس، وسيد حمدان وكيل المديرية، إدارة التربية الخاصة والفريق المشارك بالحصول على 27 ميدالية ذهبية، بالإضافة إلى ميدالية فضية وثلاث ميداليات برونزية لتحتل محافظة السويس المركز الأول على مستوى إقليم القناة.

اختيار فريق يمثل الإقليم في بطولة الجمهورية

وقال وكيل وزارة التربية والتعليم في محافظة السويس، في تصريحات عبر الصفحة الرسمية لمديرية التربية والتعليم على «فيسبوك»، إن المنافسات التي تُقام بحضور تجمعات من محافظات ومدارس مختلفة، تهدف إلى اختيار فريق يمثل محافظات الإقليم الواحد في مسابقات الجمهورية.

اكتشاف وتنمية القدرات الكامنة لدى الطلاب

وتأتي المسابقات الإقليمية من أجل اكتشاف وتنمية القدرات الكامنة لدى الطلاب، ويكتسب هذا الفريق من التجمعات، ارتفاع الوعي والإدراك الفكري، في ضوء اهتمام القيادة السياسية بأبنائنا من ذوي الاحتياجات الخاصة، وتوجيهات الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء أركان حرب عبد المجيد صقر محافظ السويس.