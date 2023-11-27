مستشار الرئيس للشؤون الصحية: التأمين الشامل يقدم خدمات بمواصفات عالمية

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، إنّ الدولة المصرية احتفلت أمس الأحد بمرور 4 سنوات على إطلاق مشروع التأمين الصحي الشامل الذي أطلقه الرئيس عبدالفتاح السيسي في محافظة بورسعيد.

مبادرة 100 مليون صحة

وأضاف مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، في مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين مصطفى كفافي وجومانا ماهر، أن هذه المنظومة تشمل كل مواطن في مصر بتقديم خدمات صحية بمواصفات قياسية وعالمية ترضي المنتفع وأسرته ومقدمي الخدمات الطبية، كما أن لهذه المنظومة جزء وقائي.

وتابع «تاج الدين»، «أكبر مبادرة صحية أطلقتها الدولة هي 100 مليون صحة، إذ يتم الكشف على المواطن سواء كان مريضا أم لا، ودون شك كان هناك حالات كثيرة مصابة بأمراض دون أن تعي هذا، فهناك أمراض تكون صامتة لفترات طويلة جدا مثل ارتفاع ضغط الدم الشرياني ومرض السكر».

المبادرات الصحية المصرية فحصت ملايين السيدات

وشرح مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، أنّ المبادرات الصحية التي أطلقتها الدولة المصرية فحصت عدة ملايين من السيدات، وتم اكتشاف 140 ألف حالة كشف مبكر عن بعض أورام الثدي وأورام أخرى.