مركز شباب الرائد بالسويس يقيم معسكر خدمة عامة

نفذ مركز شباب قرية الرائد في القطاع الريفي بمحافظة السويس، إقامة معسكر خدمة عامة تضمن نظافة المبنى، والمنطقة المحيطة، والانتهاء من بعض الدهانات والتجميل.

مركز شباب الرائد ينفذ مشروع خدمة عامة

أقام مركز شباب الرائد بالتعاون مع إدارة الشباب بالسويس، بمديرية الشباب والرياضة، مشروع خدمة عامة لفئة الشباب، وذلك ضمن مشروعات شهر نوفمبر بالخطة المحلية، والتي تتضمن القيام ببعض أعمال الدهانات والنظافة وتجميع المخلفات من داخل المركز وبالمنطقة المحيطة والطريق المؤدي إلى المركز.

تنمية روح المشاركة والتعاون والانتماء من خلال معسكر الخدمة

وقال عادل الشيمي، وكيل وزارة الشباب والرياضة في محافظة السويس، إن تلك المشروعات تهدف إلى حث الشباب على العمل التطوعي والمجتمعي، وتنمية روح التعاون والمشاركة بين الشباب، بالإضافة إلى تذكية روح الانتماء للمكان الذي يؤدون فيه أوقات فراغهم فيحافظوا عليه ويعملون على تطويره.

يأتي ذلك برعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، وتوجيهات اللواء عبدالمجيد صقر محافظ السويس، وإشراف ومتابعة مديرية الشباب والرياضة بالسويس.