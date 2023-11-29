معلومات عن ملاجئ الاحتلال الإسرائيلي.. غرف محصنة ضد القنابل والصواريخ

عندما تدوي صافرات الإنذار في دولة الاحتلال الإسرائيلي، ينزل المستوطنون إلى الملاجئ، خوفًا من صواريخ المقاومة الفلسطينية، التي تدافع عن أرضها، ونستعرض في التقرير التالي، معلومات عن تلك الملاجئ.

تجديد الملاجئ الإسرائيلية خوفا من صواريخ المقاومة الفلسطينية

وكشف موقع «سي إن إن» الأمريكي، تجديد 160 ملجًأ في مدينة عسقلان، و190 في مدينة نهاريا و40 في مدينة معالوت- ترشيحا في شمال إسرائيل، كجزء من برنامج «ماجان هانورث»، الذي بدأ العمل به العام الماضي، لكن بداية الحرب مع فصائل المقاومة الفلسطينية، جرى الإسراع في تجديد الملاجئ.

أوامر بالاستعداد للبقاء فترة أطول في الملاجئ

ف مطلع أكتوبرالماضي، أصدرت قيادة الجبهة الداخلية التابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي، تعليمات لمواطنيها، بالاستعداد للبقاء في الملاجئ وتخزين ما يكفي من مياه وطعام، بعد ساعات من انطلاق عملية طوفان الأقصى السبت 7 أكتوبر.

ومنذ ظهور دولة الاحتلال الإسرائيلي في مايو 1948، عملت على إنشاء ملاجئ عامة وخاصة، خوفًا من مقاومة الفلسطينيين الذين يريدون استعادة أراضيهم، ووضعت في عام 1951، قانونًا للدفاع المدني، يشترط أنّ تكون جميع المنازل والمباني السكنية والمنشآت الصناعية، مزودةً بملاجئ ضدّ القنابل والصواريخ لحماية المستوطنين في حال الحرب.

أنواع الملاجئ في إسرائيل

وفي 1993، تم سن قانون جديد يجبر أيّ مطور عقاري على إنشاء غرفة محصنة تُعرف باسم «مماد»، توجد داخل كل شقة سكنية، ويوجد في دولة الاحتلال الإسرائيلي، نوعان من الملاجئ بجانب «المماد»، ومنها «المماك» «الملاجئ الجماعية التي يتم بناءها أسفل مباني خاصة» وملاجئ «الميكلات» «ملاجئ جماعية عامة في الشوارع».