«مطروح» تستعد لمواجهة الأمطار بـ3 إجراءات.. بينها تجهيز فرق التدخل السريع

استعدت محافظة مطروح لمواجهة سوق الأحوال الجوية المتوقعة خلال 48 ساعة مقبلة، من سقوط أمطار ونشاط للرياح وبرودة شديدة مع انخفاض في معدلات درجات الحرارة في مختلف أنحاء المحافظة، وجميع المدن والمناطق المطلة على ساحل البحر المتوسط، وذلك بعد التحذيرات التي أصدرتها الهيئة العامة للأرصاد الجوية.

مرسى مطروح تستعد لاستقبال الأمطار

وقال العميد عمرو عبدالمجيد رئيس مدينة مرسى مطروح، في تصريح خاص لـ«الوطن» إنه جرى تجهيز جميع المعدات الخاصة بمواجهة سوء الأحوال الجوية من سيارات سحب مياه الأمطار من الشوارع والميادين والمواتير واللوادر، ورفع حالة الطوارئ في المدينه مع أطقم التدخل السريع التي جرى تدريبها على أعلى مستوى بمجلس المدينة في سرعة التحرك والتعامل مع جميع مستجدات وتغيرات حالة الطقس وقت سقوط الأمطار وتجمعات المياه في بؤر بالمناطق المختلفة والطرق السريعة والداخلية.

3 إجراءات في مطروح استعدادًا لسوء الأحوال الجوية

وأكد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح في تصريح خاص لـ«الوطن»، أنه جرى اتخاذ 3 إجراءات لمواجهة سوء الأحوال الجوية كخطة استعداد للتعامل في حالة الطقس غير المستقر وتتثمثل في التالي:

- متابعة مركز الوطني للطوارئ والسلامة، مع جميع الجهات المعنية من مجالس المدن في العلمين والحمام والضبعة ومرسى مطروح والنجيلة وسيدي براني وحتي السلوم في أقصي غرب مطروح، التغيرات المناخية حالة سقوط الأمطار وغيرها والتعامل السريع معها بالتنسيق مع جميع الأجهزة.

- تجهيز فرق التدخل السريع وتدريبهم على التعامل مع جميع المستجدات من سوء حالة الطقس، والدفع بهم في المناطق التي تحتاج الى تدخل.

- استقبال غرفة عمليات محافظة مطروح وغرف العمليات الفرعية بجميع مراكز المدن بنطاق المحافظة لشكاوي المواطنين والرد على استفساراتهم في الحال والتنسيق مع مركز الوطني للطوارئ والسلامة بجميع المستجدات للتعامل معها من خلال الأجهزه المعنية والمتابعة لحظة بلحظة.