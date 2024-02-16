مصاريف ترخيص سيارة جديدة.. تُحدد حسب السعة اللترية

تختلف مصاريف ترخيص سيارة جديدة في مصر حسب سعة المحرك، ومدة الترخيص، وغير ذلك من العوامل، وتختلف متطلبات الترخيص وفقا لمجموعة من العوامل، ولكن بشكل عام ، ستحتاج إلى تقديم عدد من المستندات الأساسية، مثل إثبات ملكية السيارة، ودفع رسوم الترخيص.

مصاريف ترخيص سيارة جديدة لمدة 3 سنوات

وحول هذا الموضوع قال اللواء أحمد هشام، مساعد وزير الداخلية الأسبق، والخبير الأمني، في تصريح لـ«الوطن»، إن كل ما يتعلق بتكلفة ترخيص السيارة حسب المدة، وما هي الأوراق والشروط المطلوبة لذلك، كما ينص عليه قانون المرور الحالي، موضحا أن مصاريف ترخيص سيارة جديدة لمدة 3 سنوات يختلف حسب سعة الـ سي سي لكل سيارة، وهي كالآتي:

- سيارة أكثر من 1030 إلى 1330 سي سي، تقدر رسوم ترخصيها بقيمة 675 جنيهًا لمدة 3 سنوات.

- سيارة من 1330 إلى 1630 سي سي تقدر ضريبة تجديد الرخصة 1050 جنيهًا.

- سيارة من 1330 إلى 1630 سي سي، يتم ترخيصها بنحو 2250 جنيهًا.

- السيارة من 1630 إلى 2030 سي سي تقدر ضربة ترخيصها 9000 جنيه.

أما السيارة التي تتعدي 2030 سي سي فتأتي رسوم ضريبتها عن الترخيص 2.5% من قيمة السيارة عن كل سنة تجديد كالتالي:

1- قيمة رسم تأمين إجباري يقدر بـ900 جنيه لمدة 3 سنوات.

2- رسوم إنشاء منظومة النقل الذكي تقدر من 180 إلى 1050 جنيهًا حسب السي سي لكل سيارة لمدة 3 سنوات.

3- رسم الملصق الإلكتروني يُقدر بـ750 جنيهًا لمدة 3 سنوات.

4- قيمة طفاية الحريق تصل إلى 450 جنيهًا.

5- شراء حقيبة إسعافات أولية ومثلث عاكس بـ250 جنيهًا.

6- يتم دفع 400 جنيه قيمة رسم تسجيل بيانات صاحب السيارة على الجهاز، يتم تسديدها وقت دفع رسوم شراء حقيبة الإسعافات والمثلث العاكس.

رسوم ترخيص سيارة جديدة لمدة سنة

- السيارة ذات السعة اللترية الأقل من 1000 سي سي: 225 جنيهًا.

- السيارة ذات السعة اللترية من 1001 إلى 1300 سي سي: 350 جنيهًا.

- السيارة ذات السعة اللترية من 1301 إلى 1630 سي سي: 750 جنيهًا.

- السيارة ذات السعة اللترية من 1631 إلى 2030 سي سي: 1500 جنيه.

- السيارة ذات السعة اللترية التي تزيد على 2030 سي سي: 2.5% من قيمة السيارة.

فترة السماح لتجديد رخصة السيارة

يشار إلى أن قانون المرور الجديد حدد 30 يوما فقط، كفترة سماح بعد انتهاء رخصة قيادة السيارة، وفقًا لما بينه الخبير الأمني، وخلال تلك الفترة، لن يتم تطبيق العقوبة المقررة على السير بالرخصة المنتهية، وستكون الرخصة سارية بهدف التسهيل على صاحبها لتجديدها.

رسوم إضافية

وبالإضافة إلى هذه الرسوم المشار إليها سابقًا، هناك رسوم أخرى يجب دفعها عند ترخيص سيارة جديدة، مثل:

- رسم تأمين إجباري، وهي 300 جنيه لمدة سنة، أو 900 جنيه لمدة ثلاث سنوات.

- رسم فحص فني: 100 جنيه.

- رسم إصدار ملصق إلكتروني: 225 جنيهًا.

الأوراق المطلوبة لترخيص سيارة جديدة

- صورة من بطاقة الرقم القومي لمالك السيارة.

- صورة من رخصة القيادة لمالك السيارة.

- صورة من عقد ملكية السيارة.

- شهادة فحص فني سارية المفعول.

- إيصال سداد الرسوم المقررة.

إجراءات الترخيص

يتم الترخيص من خلال إدارة المرور المختصة، ويتم ذلك بخطوات بسيطة، وهي:

- تقديم الأوراق المطلوبة إلى إدارة المرور.

- دفع الرسوم المقررة.

- الحصول على رخصة السيارة.

وتستغرق إجراءات الترخيص نحو يوم واحد، أو يومين على الأكثر.