«النصر للسيارات» تتعاقد على تصنيع وتوريد أوتوبيسات حديثة لـ«مصر للسياحة»

وقَّعت شركة مصر للسياحة، التابعة للشركة القابضة للسياحة والفنادق، وشركة النصر لصناعة السيارات، التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية، عقداً لتصنيع وتوريد أوتوبيسات سياحية طبقًا للمواصفات العالمية.

وزير قطاع الأعمال وجَّه بتوطين التصنيع المحلي

جاء ذلك في إطار توجيهات الدكتور محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال العام، لتفعيل التكامل والتعاون بين الشركات التابعة للوزارة، والعمل على توطين التصنيع المحلي، وفي ضوء خطة شركة «مصر للسياحة»، المتكاملة لتطوير الخدمات المقدمة، وزيادة الجذب السياحي، وتحديث وتعظيم حجم أسطول النقل السياحي بالشركة.

ووقَّع على العقد من جانب شركة مصر للسياحة أحمد العسقلاني، العضو المنتدب التنفيذي للشركة، ومن جانب شركة النصر لصناعة السيارات الدكتور خالد شديد.

شهد مراسم توقيع العقد اللواء عبد الفتاح صفوت، رئيس مجلس إدارة شركة مصر للسياحة، والمهندس سامح متولي، رئيس مجلس إدارة شركة النصر للسيارات.