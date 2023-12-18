صرف الدفعة 181 من قروض مشروعات شباب الخريجين بالدقهلية

أعلنت محافظة الدقهلية صرف اليوم الاثنين، الدفعة 181 من حساب قروض جهاز تشغيل شـباب الخريجين بدون فوائد دفعة شهر نوفمبر 2023، بإجمالي 800 ألف جنيه، موزعة على 11 وحدة محلية بمراكز ومدن المحافظة.

صرف الدفعة 181 من قروض مشروعات الخريجين

وأشارت محافظة الدقهلية، في بيان لها، إلى أن الصرف جاء في إطار جهود الدولة وتنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالاهتمام بالشباب وإتاحة التمويل اللازم للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر تشجيعا لهم على العمل الحر.

وأضافت المحافظة أن عدد المستفيدين من الدفعة الجديدة هو 26 شابا وفتاة، «15 من الذكور -11 من الإناث»، لإقامة مشروعاتهم ليصبح إجمالي المبالغ المنصرفة من جهاز شباب الخريجين للشباب لإقامة مشروعاتهم حتى تاريخه بلغت 120.9 مليون جنيه، استفاد منها 13205 شباب وفتيات «6280 ذكور - 6925 أناث».

توسيع قاعدة الشباب المستفيدين من القروض

كما أكدت ضرورة توسيع قاعدة استفادة الشباب من قروض الجهاز وتنويع المشروعات لتناسب احتياجات السوق من المنتجات والسلع وتخلق فرص عمل جديدة، مع تيسير إجراءات الحصول على القروض دون إخلال بالشروط والمساعدة في تسويق منتجات المشروعات.