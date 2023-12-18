بعد التصديق عليه.. موعد فتح باب التقديم للتصالح في مخالفات البناء

حدد قانون التصالح الجديد 2023 في المادة 6 مدة فتح باب التصالح، حيث يتم فتح باب التقديم لمدة 6 شهور بعد إقرار اللائحة التنفيذية.

وجاء نص المادة كالتالي: يقدم طلب التصالح إلى الجهة الإدارية المختصة خلال مدة لاتجاوز 6 شهور من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون، وذلك بعد سداد رسم فحص يدفع نقدا أو بأي وسيلة من وسائل الدفع النقدي المنصوص عليها بقانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019 وبما لا يجاوز 5 آلاف جنيه، وسداد مقابل جدية التصالح وتقنين الأوضاع بنسبة لاتجاوز 25% منه، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون فئات الرسم ونسب مقابل جديدة التصالح.

مد التصالح لمدد أخرى

وتابع قانون التصالح ، أنه يجوز بقرار من رئيس الوزراء بعد موافقة المجلس مد مدة فتح باب التصالح لمدد أخرى مماثلة لاتجاوز في مجموعها 3 سنوات.