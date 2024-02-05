خطوات نقل ملكية سيارة مستعملة من شخص إلى آخر.. «لو بتفكر تشتري»

في كثير من الأحيان، يحتاج العديد من الراغبين في شراء سيارة، إلى البحث عن سيارة مستعملة تكون مناسبة حتى يقومون بشرائها، وعند إيجاد المناسبة لهم، يكون هناك حاجة لنقل ملكية السيارة لتكون باسمهم، بدلا من اسم المالك القديم، ما يجعلهم يهتمون بمعرفة خطوات نقل ملكية سيارة مستعملة.

ومن الممكن أن يقوم الراغب في نقل ملكية سيارة مستعملة، بإجراء ذلك إلكترونيا من المنزل، عن طريق تقديم طلب عبر بوابة مصر الرقمية، والتي تتيح للمواطنين فرصة إجراء الكثير من الخدمات التي يرغبون في إجرائها إلكترونيا.

خطوات نقل ملكية سيارة مستعملة

وهناك عدد من الخطوات التي يجب إجراؤها حتى يتم نقل ملكية سيارة مستعملة، وتتمثل في الآتي:

- يقوم الراغب في نقل ملكية سيارة مستعملة بالدخول إلى بوابة مصر الرقمية، من خلال محرك البحث «جوجل»، أو بالدخول إليها مباشرة من هنــــــــــا.

- ثم يتم إرفاق بطاقة الرقم القومي الخاصة بالمالك الجديد للسيارة، كما يتم إدخال صفته ومحل الإقامة الخاص به وفق بطاقة الرقم القومي.

- كما يتم إرفاق السند القانوني الخاص بناقل ملكية السيارة المراد نقل ملكيتها.

- وبعد ذلك يقوم الراغب في نقل ملكية السيارة بإرفاق المستند الخاص بشهادة براءة الذمة.

- كما يتم إرفاق مستند شهادة المخالفات عبر البوابة أيضا.

- ويتم أيضا إرفاق مستند وثيقة التأمين الإجباري عن حوادث المركبة، والمتضمنة البيانات المعدلة.

إجراءات نقل ملكية سيارة مستعملة من مرور لآخر

وهناك عدة إجراءات يجب أن يقوم بها الراغب في نقل ملكية السيارة، وتتمثل في الآتي:

- يعد فحص السيارة فنيًا من أولى الإجراءات التي يقوم بها المواطن، وذلك حتى يتم التأكد من مطابقة البيانات المعدلة بالرخصة.

- وبعد فحص السيارة، وفي حالة سريان الضرائب والرسوم على السيارة المنقول قيدها فيتم سداد رسوم النماذج في الجهة المنقول إليها السيارة فقط.

- وبعد ذلك يتم الحصول على إجراءات ترخيص تجاري للسيارة، وتتمثل خطوات الحصول عليه في الآتي:

1- يتم تقديم إثبات الشخصية سواء كانت بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر الخاص بالمواطن، على أن يتم إثبات الصفة ومحل إقامة المرخص له.

2- وبعدها يتم تقديم ما يفيد القيد بالسجل التجاري.

3- ثم بعد ذلك يتم تقديم وثيقة التأمين الإجباري عن حوادث المركبات.

4- ثم بعد ذلك يتم تقديم ​نموذج 251 مرور.

خطوات نقل ملكية سيارة مستعملة

وهناك عدة خطوات لنقل ملكية سيارة مستعملة في الشهر العقاري، وتتمثل في الخطوات التالية:

- يقوم الراغب في نقل الملكية بتقديم توكيلات السيارة مرفق معها صورتين من كل توكيل.

- ثم يتم تقديم بطاقة الرقم القومي مرفق معها صورتين للمشتري والبائع.

- وبعد ذلك يتم تقديم شهادة مخالفات للسيارة من البائع، على أن تكون بتاريخ حديث لا يتخطى شهر واحد.

- كما يتم تقديم شهادة بيانات من المرور القديم الخاص بالسيارة، وذلك في حالة انتهاء رخصة السيارة.

- ويتم أيضا تقديم نموذج عقد بيع، على أن يتم تقديم تلك الأوراق للموظف المتخصص بتسجيل العقود.

- وبعد ذلك يتم دفع الرسوم المطلوبة في خزينة الشهر العقاري.

- وفي النهاية يتم ختم العقد من مدير مكتب الشهر العقاري.

هل يجب الفحص عند نقل ملكية السيارة؟

وعند نقل ملكية السيارة المستعملة من شخص إلى شخص آخر، يمكن أن يتم فحص السيارة فنيا، وبكون ذلك في حالة انتهاء الرخصة الخاصة بالسيارة، وذلك حتى يتم تجديد الرخصة الخاصة بالسيارة بعد انتهاء مدتها، إذ يعد ذلك الإجراء من أهم خطوات ترخيص السيارة التي يجب إجراءها.