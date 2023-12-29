«الصيد الآلي» بالبرلس: يجب مراجعة ثلاثة أمور في المراكب قبل الإبحار

طالب حمدي شرابي، رئيس جمعية الصيد الآلي بمحافظة كفر الشيخ، أصحاب مراكب الصيد العاملة بسواحل البرلس، بضرورة مراجعة ثلاثة أمور مهمة قبل الإبحار ضمن رحلات صيد بمياه البحر الأبيض المتوسط.

ثلاث أمور مهمة بمراكب الصيد قبل الإبحار

وأوضح حمدي لـ«الوطن»، أن موسم الشتاء به الكثير من التقلبات المناخية من أمطار ورياح وارتفاع أمواج داخل المسطح المائي بالبحر الأبيض المتوسط، وهو الأمر الذي يتطلب التالي:

- التأكد من وجود معدات الإنقاذ على ظهر المركب قبل الإبحار ومراجعتها جيداً.

- سلامة محرك المركب قبل الإبحار، ووجود بعض قطع غيار أساسية إضافية، حال حدوث توقف له بشكل مفاجئ بعرض البحر.

- التأكد من توافر وقود على ظهر المركب بشكل كافٍ لرحلة الصيد، والتي تمتد لنحو 12 يوماً لبعض رحلات الصيد.

دورات السلامة البحرية

وأشار إلى تنفيذ 7 دورات للعديد من الصيادين العاملين بسواحل البرلس خلال عام 2023، عن أهمية وطرق التعامل حال التعرض لأي ضرر بعرض البحر الأبيض المتوسط، وذلك تحت مسمى «السلامة البحرية حياة وعودة آمنة».