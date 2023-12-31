وصول الفرقاطة «القدير» إلى قاعدة الإسكندرية إيذانا بانضمامها للقوات البحرية

وصلت إلى قاعدة الإسكندرية البحرية، الفرقاطة «القدير» من طراز «MEKO – A200»، بعد إتمام إجراءات استلامها من ألمانيا لتنضم إلى الأسطول البحري المصري، بعد بنائها وفق أحدث النظم العالمية في منظومات التسليح والكفاءة القتالية.

يأتي ذلك في إطار ما تنفذه القوات المسلحة من استراتيجية متكاملة لتطوير وتحديث الأفرع الرئيسية، ومختلف الأسلحة التخصصية وفقًا لرؤية القيادة السياسية، بما يعظم من قدرات وإمكانات القوات المسلحة، لدعم ركائز الأمن القومي المصري.

وفي تقليد بحري أصيل، شارك عدد من القطع البحرية، والطائرات الهليكوبتر في تنفيذ استعراض بحري أمام ساحل مدينة الإسكندرية، احتفالاً بالفرقاطة القدير.

وتمثل الفرقاطة «القدير» إضافة تكنولوجية، وقدرات قتالية هائلة لإمكانات القوات البحرية، كونها تتمتع بالعديد من الخصائص التقنية، ومنظومات التسليح المتطورة التي تمكنها من تنفيذ جميع المهام القتالية بكفاءة واقتدار، وبما يدعم إمكانات القوات البحرية القتالية بهدف تحقيق القدرة على مواجهة التحديات والمخاطر، والسيطرة الكاملة على سواحلنا الممتدة في البحرين الأبيض المتوسط، والأحمر.

وألقى الفريق أشرف عطوة، قائد القوات البحرية، كلمة نقل خلالها تحيات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، والفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، إلى طاقم الفرقاطة، مشيدًا بقدراتهم على تحقيق أقصى درجات التميز في استيعاب المنظومة القتالية والتكنولوجية الحديثة في الفرقاطة خلال فترة الإعداد.