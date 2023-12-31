أستاذ بالأزهر: الإنسان عليه أن يسلم لقدر الله ولا يحبطه عن ممارسة حياته

قال الدكتور علي عثمان شحاتة، أستاذ ورئيس قسم الثقافة الإسلامية بكلية الدعوة جامعة الأزهر، إن الإنسان عليه أن يسلم لقدر الله، حين يقع، ولا يحبطه هذا عن ممارسة حياته، لافتًا إلى أن الإنسان عليه أن يعرف إن قدر الله كله خير.

الإنسان عليه أن يسلم لقضاء الله وقدره

وأوضح «شحاتة»، خلال حواره مع الإعلامية سالي سالم، ببرنامج «البيت»، المذاع على فضائية «الناس»، اليوم الأحد: «الإنسان عليه أن يسلم لقضاء الله وقدره، وأن يعلم أن الله قدر أمور البشر، قبل أن يخلق الأرض بخمسين ألف سنة، والذي يجعل القلب مطمئنًا أن هذا تقدير الله تبارك وتعالى، مستكملًا: «الإنسان لما يقع في مصيبة عليه أن يقول اللهم اخلفني في مصيبتي وارزقني أفضل منها، الإنسان عليه العمل بوسطية فلا يفرح ولا يحزن بإفراط».

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