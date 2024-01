تفاصيل اشتعال النيران في طائرة يابانية على متنها 379 راكبا (فيديو)

كشفت لقطات مصورة لحظة اندلاع حريق على متن طائرة تابعة للخطوط الجوية اليابانية، وذلك في مدرج مطار هانيدا بطوكيو؛ موثقة تلك المشاهد على الطائرة، التي كان على متنها حوالي 379 راكبًا، مشتعلة بجانب ظهور عدد من الكرات النارية أثناء هبوطها مسرعة؛ لتصبح حادثة جديدة بعد يوم واحد فقط من زلزال عنيف بلغت قوته 7.6 درجة ودمر مساحات شاسعة من الساحل الغربي لليابان.

وأعلنت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية «إن إتش كيه»، أن الطائرة ربما أصابت طائرة أخرى أثناء هبوطها، قد أقلعت من جزيرة هوكايدو الشمالية، وفقًا لما ذكرته وكالة الأنباء «رويترز».

وذكر التلفزيون الياباني، أن طائرة تابعة للخطوط الجوية اليابانية لا يزال على متنها ركاب اشتعلت فيها النيران على المدرج في مطار هانيدا بطوكيو، اليوم الثلاثاء، بعد اصطدام محتمل بطائرة لخفر السواحل.

動画!羽田空港で日本航空の機体が炎上中!消火作業継続中!海上保安庁の飛行機が衝突!



VIDEO! Japan Airlines aircraft on fire at Haneda Airport! Firefighting operations are continuing! Japan Coast Guard plane collided with a plane!



视频! 羽田机场日本航空公司飞机起火! 灭火行动正在 pic.twitter.com/56bl93Yosd