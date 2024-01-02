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تفاصيل اشتعال النيران في طائرة يابانية على متنها 379 راكبا (فيديو)

كتب:

فادية إيهاب
12:30 م | الثلاثاء 02 يناير 2024
اشتعال النيران في طائرة يابانية

اشتعال النيران في طائرة يابانية

كشفت لقطات مصورة لحظة اندلاع حريق على متن طائرة تابعة للخطوط الجوية اليابانية، وذلك في مدرج مطار هانيدا بطوكيو؛ موثقة تلك المشاهد على الطائرة، التي كان على متنها حوالي 379 راكبًا، مشتعلة بجانب ظهور عدد من الكرات النارية أثناء هبوطها مسرعة؛ لتصبح حادثة جديدة بعد يوم واحد فقط من زلزال عنيف بلغت قوته 7.6 درجة ودمر مساحات شاسعة من الساحل الغربي لليابان. 

تفاصيل اشتعال النيران بالطائرة

وأعلنت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية «إن إتش كيه»، أن الطائرة ربما أصابت طائرة أخرى أثناء هبوطها، قد أقلعت من جزيرة هوكايدو الشمالية، وفقًا لما ذكرته وكالة الأنباء «رويترز».

وذكر التلفزيون الياباني، أن طائرة تابعة للخطوط الجوية اليابانية لا يزال على متنها ركاب اشتعلت فيها النيران على المدرج في مطار هانيدا بطوكيو، اليوم الثلاثاء، بعد اصطدام محتمل بطائرة لخفر السواحل.

مشاهد من اشتعال النيران

وأظهر أحد المقاطع المروعة ألسنة اللهب وهي تتصاعد من نوافذ وأبواب الطائرة مع سقوط الحطام المشتعل من جسم الطائرة على المدرج، بينما أظهر مقطع آخر الركاب وهم يركضون على طول المدرج للهروب من الحريق.

وتلك اللقطات الحية المرتبطة باشتعال النيران بثتها هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية «إن إتش كيه»،  فيما أكد متحدث باسم الخطوط الجوية اليابانية، إن الطائرة التي أقلعت من مطار شين شيتوس في هوكايدو، كانت تقل أكثر من 379 راكبًا.

وجرى نشر فرق الإطفاء في مكان الحادث على الفور، وأظهرت لقطات بثتها هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية NHK رجال الإطفاء يحاولون إطفاء النيران بخراطيم متعددة، فيما يتم إجلاء الركاب. 

 

 

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