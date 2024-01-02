تفاصيل اشتعال النيران في طائرة يابانية على متنها 379 راكبا (فيديو)

كشفت لقطات مصورة لحظة اندلاع حريق على متن طائرة تابعة للخطوط الجوية اليابانية، وذلك في مدرج مطار هانيدا بطوكيو؛ موثقة تلك المشاهد على الطائرة، التي كان على متنها حوالي 379 راكبًا، مشتعلة بجانب ظهور عدد من الكرات النارية أثناء هبوطها مسرعة؛ لتصبح حادثة جديدة بعد يوم واحد فقط من زلزال عنيف بلغت قوته 7.6 درجة ودمر مساحات شاسعة من الساحل الغربي لليابان.

تفاصيل اشتعال النيران بالطائرة

وأعلنت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية «إن إتش كيه»، أن الطائرة ربما أصابت طائرة أخرى أثناء هبوطها، قد أقلعت من جزيرة هوكايدو الشمالية، وفقًا لما ذكرته وكالة الأنباء «رويترز».

وذكر التلفزيون الياباني، أن طائرة تابعة للخطوط الجوية اليابانية لا يزال على متنها ركاب اشتعلت فيها النيران على المدرج في مطار هانيدا بطوكيو، اليوم الثلاثاء، بعد اصطدام محتمل بطائرة لخفر السواحل.

動画！羽田空港で日本航空の機体が炎上中！消火作業継続中！海上保安庁の飛行機が衝突！



VIDEO! Japan Airlines aircraft on fire at Haneda Airport! Firefighting operations are continuing! Japan Coast Guard plane collided with a plane!



视频！ 羽田机场日本航空公司飞机起火！ 灭火行动正在 pic.twitter.com/56bl93Yosd — worldwalker (@worldwalker_now) January 2, 2024

مشاهد من اشتعال النيران

وأظهر أحد المقاطع المروعة ألسنة اللهب وهي تتصاعد من نوافذ وأبواب الطائرة مع سقوط الحطام المشتعل من جسم الطائرة على المدرج، بينما أظهر مقطع آخر الركاب وهم يركضون على طول المدرج للهروب من الحريق.

وتلك اللقطات الحية المرتبطة باشتعال النيران بثتها هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية «إن إتش كيه»، فيما أكد متحدث باسم الخطوط الجوية اليابانية، إن الطائرة التي أقلعت من مطار شين شيتوس في هوكايدو، كانت تقل أكثر من 379 راكبًا.

وجرى نشر فرق الإطفاء في مكان الحادث على الفور، وأظهرت لقطات بثتها هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية NHK رجال الإطفاء يحاولون إطفاء النيران بخراطيم متعددة، فيما يتم إجلاء الركاب.