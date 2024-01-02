بدء توزيع 1879 جهاز تابلت على طلاب الأول الثانوي العام بمركز قوص في قنا

بدأت إدارة قوص التعليمية، اليوم الثلاثاء، توزيع أجهزة التابلت التعليمي على طلاب الصف الأول الثانوي العام، بالتزامن مع قرب أعمال امتحانات نصف العام الدراسي الأول.

وأشرف عبدالله القباني، مدير عام إدارة قوص التعليمية، على توزيع الأجهزة على طلاب وطالبات مدرستي الشهداء الثانوية بنات، وقوص العسكرية، بحضور عبدالنبي البنا رئيس قسم التطوير التكنولوجي، وخالد بدري مدير مدرسة قوص الثانوية العسكرية، ومنى العويضي مديرة المدرسة الشهداء الثانوية بنات، وعدد من أعضاء هيئة التدريس.

بدء تسليم 1879 جهاز تابلت

وأعلن مدير تعليم قوص، وصول 1879 جهاز تابلت الثانوية العامة، وبدء إجراءات توزيعها على طلاب الصف الأول بمدارس الثانوي العام على مستوى الإدارة، حيث سيؤدي الطلاب بها امتحانات نصف العام على الشبكة الإلكترونية لوزارة التربية والتعليم منتصف يناير الجاري، طبقا للتعليمات الصادرة من قبل الإدارة المركزية للامتحانات بالوزارة.

تشكيل لجنة لفحص وتكويد الأجهزة

يذكر، أن الدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم في قنا، أعلن الأسبوع الماضي وصول 15 ألفا و652 جهاز تابلت لوحي يتم توزيعها على طلاب وطالبات الصف الأول الثانوي العام بإدارات المديرية التسع، بعد تشكيل لجنة تقنية من قسم التطوير التكنولوجي بكل إدارة لفحص وتكويد الأجهزة بما يتوافق مع دخولها على سيتم وزارة التربية والتعليم.