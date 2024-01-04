اعتداء على قاضية أمريكية داخل المحكمة (فيديو)

شهدت مدينة لاس فيجاس الأمريكية واقعة غريبة، تمثلت في تعدي شخص على قاضية أثناء نطق الحكم، وسط تسجيل كل هذا بخاصية بالفيديو.

يقفز لمهاجمة القاضية

وبحسب موقع «كومو نيوز» قفز المتهم ديبرا ريدين تجاه القاضية ماري كاي هولثوس أثناء إصدار الحكم، ثم صعد فوق المقعد واندفع نحوها، وكان يفترض أن يُحكم على ريدين بتهمة محاولة الضرب بإيذاء جسدي كبير، خاصة أنه لديه تاريخ من جرائم العنف شملت اقتحام منزل وعنف منزلي مستمر ولكن لم يُنطق بالحكم عليه.

محاكمة المعتدي على القاضية

وقال ريدين إنه «في مكان أفضل في ذهني ولديه نظام دعم أفضل ولديه وظيفة جديدة، وأشعر أنه لا ينبغي إرسالي إلى السجن، ولكن إذا كان ذلك مناسبًا لك، فعليك أن تفعل ما يجب عليك فعله».

وطالب محامي ريدين أيضًا بالحكم عليه مع وقف التنفيذ، مشيرًا إلى إكمال برامج المراقبة السابقة وتاريخ صحته العقلية وخلفيته.

تحرك أمن المحكمة

ويظهر في الفيديو قيام شخص ما بتنشيط الإنذار ويمكن سماع ريدين وهو يصرخ بينما كان الناس يتفقدون هولثوس. ويمكن رؤية أحد حراس المحكمة وهو يمسك بقطعة قماش أو منديل على رأسه أيضًا، وتمكنت القاضية هولثوس في النهاية من الوقوف بعد بضع دقائق، وتم اصطحابها الضباط إلى خارج قاعة المحكمة قبل أن يأمروا جميع المتهمين الآخرين بالخروج.