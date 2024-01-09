بعد مطالبة نتنياهو استخدامه.. اعترافات صادمة لمشاهير خضعوا لجهاز كشف الكذب

يعتقد البعض أن جهاز كشف الكذب، وهم صنعته الدراما والسينما، لكن في الواقع، هذا الاختبار يستخدم على نطاق واسع، ولحسم أشياء فيصلية، إذ يظهر في بعض الأحيان أثناء التحقيقات وآخرين يستخدمونه في اللقاءات التلفزيونية لمعرفة مدى صدق الضيف، ومؤخرًا طالب بينيامين نتنياهو رئيس وزراء دولة الاحتلال الإسرائيلي، بالاستعانة به من أجل الكشف عن الخائنين داخل حكومته.

الطريقة التي يرغب نتنياهو في اعتمادها للكشف عن المتورطين في التسريبات التي ضربت حكومته في الأيام الأخيرة، ليست جديدة، بل اعتمدها العديد من المسؤولين قبله، وخضع لها مشاهير عدة، يرصد التقرير أبرزهم وماذا قالوا أثناء الخضوع للاختبار؟.

كريستيانو رونالدو ضحية جهاز كشف الكذب

من المفاجئ معرفة أن كريستيانو رونالدو نجم النصر السعودي، يعد أحد الخاضعين لاختبارات كشف الكذب، وذلك ليس بعيدًا، ففي 5 سبتمبر 2023، خضع «صاروخ ماديرا» لاختبار كشف الكذب كجزء من مقابلة أجراها مع منصة «بينانس» للعملات المشفرة، نشرت صحيفة «مدريد زون» جزء منها، والطريف في الأمر أن الجهاز كشف عدم صدق الدون البرتغالي في العديد من الإجابات.. فما هي الإجابات غير الدقيقة التي أصدرها أثناء الاختبارات؟

هل أنت أفضل لاعب كرة قدم في التاريخ؟ «نعم - صادق»

هل سبق لك أن تناولت وجبات سريعة؟ «نعم - صادق»

هل تعتقد أن البرتغال ستفوز بكأس العالم في المستقبل؟ «نعم - كاذب»

هل هدفك المقصي ضد يوفنتوس في نهائي دوري أبطال أوروبا 2017 هو أفضل هدف في مسيرتك؟ «نعم - كاذب»

زوجة نتنياهو أبرز الخاضعين لاختبارات كشف الكذب

سارة نتنياهو زوجة رئيس الوزراء الإسرائيلي، خضعت في وقت سابق، يعود إلى 2015 إلى اختبارات كشف الكذب، أثناء الخضوع للتحقيقات بعد اتهامها بارتكاب مخالفات جنائية، واستغلال المال العام في تغطية نفقات شخصية لها، وحصلت حينها على غرامة كبيرة، بعد إثبات اتهامات تبديد العهدة الخاصة بمنزل رئيس الوزراء، بمساعدة من جهاز كشف الكذب.

البحار السلفادوري خوسيه سلفادور الفارينجا، يأتي ضمن أبرز الأشخاص الذين خضعوا لجهاز كشف الكذب، من أجل التأكد من صدق روايته التي كانت خيالية وغير مسبوقة، بعدما أكد أنه كان تائهًا لمدة 13 شهرًا في المحيط الهادي، في رحلة يصعب العودة منها على قيد الحياة لكنه فعل.

وقال سلفادور أن القارب الذي كان يبحر به أخطأ وجهته بعد تعطله بشكل مفاجئ، وغاب لفارينجا عن الأنظار فترة استمرت 13 شهرًا أي ما يزيد عن العام، قبل أن يعود ليظهر بشكل هزيل ولحية طويلة وشعر غير مرتب، ليؤكد لوسائل الإعلام أنه كان يتغذى على السمك النيء ومياه البحر من أجل البقاء على قيد الحياة، ولأن قصته غير مسبوقة، أحدثت حالة من الجدل، ليقرر بعض المختصين إخضاعه لجهاز كشف الكذب، الذي كشف صدق روايته.