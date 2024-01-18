«7 مبادئ لحل الصراع في العلاقات» محاضرة لأوسم وصفي بمكتبة الإسكندرية الثلاثاء

تنظم مكتبة الإسكندرية، يوم الثلاثاء 23 يناير، محاضرة للدكتور أوسم وصفي، استشاري الطب النفسي، بعنوان «7 مبادئ لحل الصراع في العلاقات».

وستتناول المحاضرة، التي ستقام في تمام الساعة السادسة مساءً بالقاعة الكبرى بمركز مؤتمرات مكتبة الإسكندرية، مبادئ مهمة لحل الصراعات في العلاقات، مثل إدارة المشاعر والذات الدفاعية والحقيقية والمواجهة بلطف والغفران والدخول إلى عالم الآخر.

ويعد الدكتور أوسم وصفي أحد أشهر المتخصصين في المجال النفسي، حيث يعمل منذ عام 1992م في مجالات العلاج النفسي والإرشاد وإعادة التأهيل. وقد صدر له أكثر من ثلاثين كتابًا في الصحة النفسية والنُضج الوجداني وفي العلاقات.

وتأتي هذه المحاضرة من منطلق حرص مكتبة الإسكندرية على دعم النضج النفسي للشباب ومساعدتهم على تبني عادات نفسية أفضل، فالنضج النفسي ضروري جدًا لتطوير الذات، ولن يتم ذلك إلا عن طريق التوعية النفسية السليمة.