أستاذ علوم سياسية: التعليم أداة أساسية للترقي والحراك الاجتماعي

قالت الدكتورة نيفين مسعد، أستاذ العلوم السياسية، إن العلاقة بين سهولة الحصول على المعلومات والتزام الناس والطلاب بالعملية التعليمية، تتوقف على ظروف التنشئة، وعلى الإنسان أن ينشأ في بيئة تبين له أن التعليم هو الأداة الأساسية للترقي والحراك الاجتماعي.

وأضافت «مسعد»، خلال استضافتها ببرنامج «الشاهد»، المذاع خلال قناة «إكسترا نيوز»، ويقدمه الإعلامي محمد الباز، أنه لو نشأ الإنسان في بيت يجعله مقتنعًا أن التعليم هو الأداة الأساسية للترقي والحراك الاجتماعي، سيتولد عنده انطباع أنه لن يحسن من وضعه أو يصل إلى وضع أفضل دون التعليم.

واستكملت: «اما إذا نشأ الإنسان في بيئة تتراجع عندها قيمة التعليم ولدى أفرادها استسهال، فإن هذا الأمر يؤثر على شخصية الأبناء، فقد كنا في لقاء مع البابا تواضروس منذ بضعة أيام لتهنئته بالعيد، وقال تعبير رائع وهو أن جيل هذه الأيام لم يعد يتطلع أن يكون مدرسًا أو له علاقة بالتعليم، لكنه يتطلع إلى مهن أخرى مثل كرة القدم، وقال: «نحن في عصر الأقدام وليس الأقلام»».