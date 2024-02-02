الاستعلام عن النقض بالرقم الكلي.. إليك طرق سهلة وسريعة لمعرفتها

النقض هو الطعن في الأحكام الصادرة من المحاكم الابتدائية أو الاستئنافية، أمام المحكمة المختصة بذلك، ويمكن الاستعلام عن النقض بالرقم الكلي من خلال الموقع الإلكتروني لمحكمة النقض، أو من خلال تطبيق محكمة النقض، أو من خلال البريد الإلكتروني، أو من خلال الهاتف.

وفي السطور التالية، نعرض كيفية الاستعلام عن النقض بالرقم الكلي.

الاستعلام عن النقض بالرقم الكلي

الرقمين في الطعن بالنقض

يتكون رقم الطعن بالنقض من رقمين، الرقم الأول هو الرقم الكلي، والرقم الثاني هو الرقم الجزئي.

الرقم الكلي

يشير الرقم الكلي إلى السنة القضائية التي تم فيها تقديم الطعن، ونوع الطعن، ودائرة المحكمة التي تنظر الطعن.

الرقم الجزئي

يشير الرقم الجزئي إلى ترتيب الطعن في الدائرة التي تنظره.

أهمية الرقم الكلي

يستخدم الرقم الكلي للاستعلام عن حالة الطعن بالنقض، سواء كان مرفوعًا أو مرفوضًا، أو تم قبوله أو رفضه، أو تم تأجيله أو تحديد جلسة له.

الخطوات للاستعلام عن النقض بالرقم الكلي

للاستعلام عن النقض بالرقم الكلي، اتبع الخطوات التالية:

ادخل إلى موقع محكمة النقض.

اضغط على الخدمات الإلكترونية.

اضغط على خدمات الطعون الجنائية أو «خدمات الطعون المدنية».

أدخل الرقم الكلي للطعن.

اضغط على «استعلام».

ستظهر لك حالة الطعن بعد لحظات.

الاستعلام عن النقض بالرقم الكلي من خلال تطبيق محكمة النقض

يمكن أيضًا الاستعلام عن النقض بالرقم الكلي من خلال تطبيق محكمة النقض، وذلك باتباع الخطوات التالية:

افتح تطبيق محكمة النقض.

اضغط على «الخدمات الإلكترونية».

اضغط على خدمات الطعون الجنائية أو خدمات الطعون المدنية.

أدخل الرقم الكلي للطعن.

اضغط على «استعلام».

ستظهر لك حالة الطعن بعد لحظات.

الاستعلام عن النقض بالرقم الكلي من خلال البريد الإلكتروني

يمكن أيضًا الاستعلام عن النقض بالرقم الكلي من خلال إرسال بريد إلكتروني إلى محكمة النقض، وذلك باتباع الخطوات التالية:

أكتب رسالة بريد إلكتروني إلى محكمة النقض.

أدخل الرقم الكلي للطعن في الرسالة.

أرسل الرسالة إلى البريد الإلكتروني الخاص بمحكمة النقض.

ستتلقى ردًا من محكمة النقض يتضمن حالة الطعن بعد لحظات.

الاستعلام عن النقض بالرقم الكلي من خلال الهاتف

يمكن أيضًا الاستعلام عن النقض بالرقم الكلي من خلال الهاتف، وذلك بالاتصال على رقم خدمة العملاء الخاص بمحكمة النقض.

ستزودك خدمة العملاء بحالة الطعن بعد لحظات.

أنواع القضايا التي يجوز الطعن فيها بالنقض

يجوز الطعن بالنقض في جميع الأحكام الصادرة من المحاكم الابتدائية أو الاستئنافية، سواء كانت أحكامًا نهائية أو أحكامًا غير نهائية.

شروط قبول الطعن بالنقض

يشترط قبول الطعن بالنقض ما يلي:

أن يكون الطعن مقدمًا من أحد الخصوم في الدعوى.

أن يكون الطعن مقدمًا خلال ستين يومًا من تاريخ صدور الحكم المطعون فيه.

أن يكون الطعن مسببًا.

إجراءات الطعن بالنقض

يقدم الطعن بالنقض إلى محكمة النقض، ويُقيد في سجل الطعون، ويُحدد جلسة لنظره.

الاختصاص في نظر الطعون بالنقض

تختص دائرة النقض الجنائية في نظر الطعون بالنقض في الأحكام الجنائية، وتختص دائرة النقض المدنية في نظر الطعون بالنقض في الأحكام المدنية.

آثار الطعن بالنقض

إذا قضت محكمة النقض بنقض الحكم، فإنها تعيد القضية إلى المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه، لتنظرها من جديد.

الفرق بين النقض والإلغاء

يختلف النقض عن الإلغاء في الآتي:

ينصب النقض على الحكم المطعون فيه، ويؤدي إلى إعادة النظر فيه من جديد، بينما ينصب الإلغاء على الحكم المطعون فيه، ويؤدي إلى إلغائه دون إعادة النظر فيه.

يجوز الطعن بالنقض في جميع الأحكام الصادرة من المحاكم، بينما لا يجوز الطعن بالإلغاء إلا في الأحكام الصادرة من المحاكم الإدارية.

أمثلة على قضايا النقض

قضايا الطعون الجنائية، مثل الطعن في حكم الإدانة بالسجن.

قضايا الطعون المدنية، مثل الطعن في حكم إثبات عقد إيجار.

قضايا الطعون الإدارية، مثل الطعن في قرار فصل موظف من عمله.أهمية قضايا النقض

تلعب قضايا النقض دورًا مهمًا في النظام القضائي، حيث تعمل على توحيد تطبيق القانون، وضمان حقوق المواطنين.