الحكومة الأردنية: التواجد الأمريكي في المملكة يأتي في سياق اتفاقية تعاون بين البلدين

أكدت الحكومة الأردنية، أن التواجد الأمريكي بالقرب من حدود المملكة يأتي في سياق اتفاقية التعاون بين البلدين، والتي تتضمن تعزيز مجالات التدريب وزيادة منظومة أمن الحدود الفنية والتدريبية.

وأشارت إلى أن الهجوم الذي استهدف قاعدة التنف كان على الحدود السورية الأردنية، ولم يسفر عن إصابة أي من قوات حرس الحدود الأردنية المتواجدين على الحدود، مشيرة إلى أن القوات المسلحة الأردنية ماضية ومستمرة في أداء واجبها في الحفاظ على حدود المملكة، وذلك وفقا لما أفادت به قناة «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل.