«8 الصبح» تبرز ملف «الوطن» عن مشروع تنمية مهارات الشباب.. عودة للريادة

عرض برنامج «8 الصبح»، تقديم الإعلامية هبة ماهر، والمُذاع على قناة DMC، الملف الذي نُشر في عدد اليوم من جريدة «الوطن»، والخاص بمشروع تنمية مهارات الشباب وربطهم باحتياجات السوق بعنوان «مهني 2030.. عودة الريادة للعامل المصري».

تدريب مليون عامل

وقال الكاتب الصحفي شحاتة سلامة، إن مشروع مهني 2030 التي أطلقته وزارة العمل يوم 15 يناير الماضي يستهدف تدريب مليون عامل على مختلف مراحله الأربعة، وذلك في إطار بناء الإنسان في الجمهورية الجديدة.

وأضاف أن هذا المشروع يهتم بـ3 عناصر، وهي جهة التدريب، والمدرب، والعامل المتدرب.