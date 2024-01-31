مراسل «القاهرة الإخبارية»: جلسة طارئة لمجلس الأمن بطلب جزائري بعد قرار العدل الدلية

قال ياسر نور الدين مراسل «القاهرة الإخبارية» من نيويورك، إن جلسة مجلس الأمن بطلب من دولة الجزائر، بناءً على الحكم الصادر من محكمة العدل الدولية بشأن قضية غزة، هي طارئة ولم تكن مدرجة في جدول أعمال مجلس الأمن.

مجلس الأمن

وأضاف «نور الدين» خلال مداخلة هاتفية عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، أنّ الولايات المتحدة الأمريكية، قد استخدمت حق الفيتو بشأن قرار محكمة العدل الدولية، لافتًا إلى أن ليندا توماس ممثلة الولايات المتحدة إلى الأمم المتحدة، تحدثت بأن أمريكا تحاول جاهدة مع كل الأطراف، لتقديم المساعدات الإنسانية لقطاع غزة.

وكالة الأونروا

وتابع مراسل «القاهرة الإخبارية»، أنّ الكلمات بين مؤيد معارض في هذا الشأن، ولكن بشكل عام مجلس الأمن يؤكد على مسألة المساعدات، مشيرًا إلى أن الأزمة الأخيرة الخاصة بوقف تمويل وكالة الأونروا، تعطل الأحاديث والقرارات، ولكن هذه الجلسة سيكون لها أهمية كبيرة، خاصة أن البيان الذي صدر من مجلس الأمن أمس، بشأن قلقه على تدهور الأوضاع في غزة، مع ضرورة توصيل وزيادة المساعدات على وجه السرعة، هو تطور في اللغة التي يتحدث بها مجلس الأمن، لأنها أصبحت شاهدة على البطش الإسرائيلي في قطاع غزة.