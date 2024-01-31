رئيس تيار الاستقلال الفلسطيني: العدو الصهيوني يبتز العالم بالأباطيل والادعاءات الكاذبة

قال الدكتور محمد أبو سمرة، رئيس تيار الاستقلال الفلسطيني، إن كل العالم وعلى رأسه الولايات المتحد الأمريكية وأوروبا يعيش حالة من الابتزاز التي يفرضها العدو الصهيوني عليهم من خلال الأباطيل والدعايات الكاذبة.

وأضاف «أبو سمرة» خلال مداخلة هاتفية له مع الإعلامي محمد مصطفى شردي عبر برنامج «الحياة اليوم» المذاع على قناة «الحياة»، أن حتى لو ثبت زعم الاحتلال بتورط بعض موظفي الأونروا في أحداث 7 أكتوبر فلا يجوز تطبيق العقاب الجماعي والإبادة العرقية على الشعب الفلسطيني عن طريق وقف أعمال الإغاثة وتقديم المساعدات الذي تقوم به الأونروا.

13 دولة أوقفوا تمويل الأونروا

وأشار أبو سمرة إلى أن مجرد بث ادعاءات كاذبة حول الأونروا أدى فوريا لإعلان 6 دول وقف تمويل المنظمة الأممية، وقد وصل عدد الدول اليوم لأكثر من 13 دولة، مشيرا إلى أن كل ذلك يحدث وسط صمت عالمي أمام ما يُرتكب من مجازر في حق الشعب الفلسطيني.

اقتحام مستشفى «ابن سينا»

وتابع «أبو سمرة» أن أقرب هذه المجازر ما حدث بالأمس؛ حيث اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي مستشفى «ابن سينا» بجنين بالأسلحة المدججة، وقاموا بقتل أحد المرضى المعاقين وهو على سريره، ورغم ذلك لم يصدر أي بيان إدانة من تلك الدول لهذه الواقعة الأليمة.