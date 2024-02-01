محافظ مطروح: تشغيل أول شبكة صرف صحي في سيوة وافتتاح محطة الرفع

افتتح اللواء خالد شعيب محافظ مطروح محطة الرافع الرئيسية رقم 2، لمشروع الصرف الصحي بسيوة، ليبدأ تشغيل أول شبكة صرف صحي بسيوة، بحضور النائبة فتحية السنوسي عضو مجلس النواب والدكتور إبراهيم خالد رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة، والمهندس أحمد نصر مدير الجهاز التنفيذي لمشروعات الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بمطروح، ومحمد بكر رئيس مدينة سيوة والمهندسة معالي أحمد سلامة مدير أعمال تنفيذ المحطة وعدد من مشايخ وعواقل سيوة.

إنشاء محطة الصرف الصحي في سيوة بتكلفة 85 مليون جنيه

وقال رئيس الجهاز التنفيذي للمشروعات، اليوم، إن محطة الرفع الرئيسية رقم 2 سيوة، ضمن مشروع الصرف الصحي المتكامل في مدينة سيوة الذي يتكون من 16 محطة، ورفع محطة معالجة ثانية بطاقة 18 ألف م2/ يوم، بشبكات انحدار بطول 100 كيلومتر، حيث تخدم شبكات محطة الرفع نحو 40% من المدينة منها منطقة السوق ومنطقة أبو الليف ومنطقة السلام وتستقبل صرف محطات الرفع الفرعية رقم 3 بمنطقة سيدي رحيم، ومحطة رقم 4 منطقة أغورمي ومحطة رقم 10 بمنطقة الكيلو 3، ومحطة رقم 11 بمنطقة الطبو، ومحطة رقم 16 منطقة أبو بكر الصديق، وتبلغ تكلفة إنشاء المحطة 85 مليون جنيه.

تفاصيل محطة صرف واحة سيوة

أضاف أن محطة صرف واحة سيوة تتكون من عنبر التشغيل وبيارة تجميع بسعة 240م وتحتوى على عدد 4 وحدات رفع تصرف 74 لتر/ثانية، وكذلك مبنى المولدات ويحتوى على عدد وحدة توليد كهرباء قدرة 250 كيلووات وعدد 2 خزان وقود سعة 13000 لتر، بالإضافة إلى مباني المخزن، والمحولات المطرقة المائية مبني منظومة الدفاع المدني وإنذار الحريق، بالإضافة إلى شبكة انحدار بطول 27 كيلومترًا، وخط طرد من البولي إثيلين عالي الكثافة قطر 500 مم وطول 5174 مترا طوليا لنقل المياه من المحطة إلى المدخل والمصافي بمحطة المعالجة.

اهتمام القيادة السياسية بواحة سيوة

وهنأ محافظ مطروح أهالي واحة سيوة بهذا الافتتاح الهام وبدء تشغيل أول شبكة صرف صحي بالواحة، وذلك في إطار الاهتمام الذى توليه القيادة السياسية بسيوة ومد كافة الخدمات والبنية التحتية والتيسير على المواطنين من أهالي الواحة.