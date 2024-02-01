«ضحكاتك بترد الروح».. وديع مراد يطلق «قمر الزمان 2»

أطلق النجم السوري وديع مراد كليب «قمر الزمان 2»، والذي حمل عنوان «ضحكاتك بترد الروح»، وذلك عبر قنواته وصفحاته الرسمية على السوشيال ميديا، بالإضافة إلى مختلف منصات الموسيقى الرقمية والقنوات الفضائية العربية.

وصوّر وديع مراد «قمر الزمان 2 - ضحكاتك بترد الروح» في لبنان مع المخرج محمد أبو فلح، حيث شارك في هذا الكليب الممثل ميشال أبو سليمان في إطلالة خاصة ومميزة بعد أن شارك في الجزء الأول من الأغنية قمر الزمان التي حققت نجاحاً كبيراً على مدى 18 عاما حققت خلالها الملايين من المشاهدات.

أغنية «قمر الزمان 2 - ضحكاتك بترد الروح» كلمات علي الكوز، ألحان الراحل يائل بشلاوي، توزيع فادي تمور، استديو عامر منصور، ميكس وماسترينج جوزيف كرم وإنتاج Wadih Production AB وبالتعاون مع وتري.

الجدير بالذكر أن النجم العربي وديع مراد يعيش حالة من النشاط الفني الكبير، حيث يستعد للتحضير لأعمال غنائية يتم الشكف عنها على التوالي خلال الأيام القليلة القادمة كمفاجأة للجمهور.