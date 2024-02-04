شعبان يوسف: جيل التسعينيات من المثقفن كان عبارة عن شبه ظاهرة سياسية

قال الناقد والمؤرخ شعبان يوسف، إنه أطلق ندوات في ورشة الزيتون لكتاب الستينات، لافتا أنه أصدر كتاب «شعراء السبعينات» وتم نشره عن طريق المجلس الأعلى للثقافة، وكانت مناقشات ورشة الزيتون كانت موضوعية.

الفترة الذهبية لورشة الزيتون

وأضاف يوسف خلال حواره لبرنامج «الشاهد» مع الإعلامي الدكتور محمد الباز على قناة «إكسترا نيوز»: «نظمنا مؤتمرا في ورشة الزيتون عن مرور 80 عاما على ثورة 1919، وفي أواخر التسعينات بدأت الفترة الذهبية لورشة الزيتون باستضافة النقاد الأكاديميين».

وتابع: «جيل التسعينيات من المثقفن كان عبارة عن شبه ظاهرة سياسية، وجيل الستينيات كان أقوى الأجيال في الشعر والقصة والرواية والنقد، في جيل العشرينيات مكان المثقفون عبارة عن صناعة تسويقية تريند ولا يمثلون الثقافة الحقيقية».