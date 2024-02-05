وكيل «رياضة الشرقية» يتفقد مركز شباب الزنكلون لمتابعة سير العمل

تفقد الدكتور محمود عبدالعظيم وكيل وزارة الشباب والرياضة بالشرقية، مركز شباب الزنكلون، وتابع حالة المنشآت والملاعب ونظافة المركز لضمان سير العمل بفعالية، والوقوف على أداء المركز والتأكد من تنفيذ السياسات والإجراءات المطلوبة بشكل صحيح لضمان توفر بيئة آمنة ومناسبة للشباب وتقديم الدعم والخدمات اللازمة لهم.

إعادة النظر في حالة المبنى والمرافق

وأكد وكيل وزارة الشباب والرياضة أثناء الجولة على العديد من النقاط المهمة، منها إعادة النظر في حالة المبنى والمرافق ومناطق الاستخدام المختلفة في المركز، والتأكد من وجود الصيانة اللازمة وتوفر جميع المرافق الأساسية، وكذلك البرامج والأنشطة التي يقدمها المركز للشباب، والتحقق من توافر موارد كافية وتنفيذها بشكل ملائم وفقًا للمعايير المحددة وضرورة تقييم جودة العمل الإداري والتنظيمي وفاعلية الكوادر البشرية المعينة في المركز، والتأكد من تقديم الخدمات المطلوبة للمستفيدين.

تلبية احتياجات الشباب والمجتمع المحلي

وذكر أن مراكز الشباب شريك فعال في تلبية احتياجات الشباب والمجتمع المحلي وذلك من خلال التواصل والتفاعل المناسب مع المجتمع المحلي والجهات الأخرى ذات الصلة.

وأوصى بضرورة مراجعة السجلات والتقارير والمستندات الخاصة بالمركز، مثل سجلات الحضور والانصراف والتقارير المالية والتقارير الإحصائية والتقارير الإدارية، والتحقق منها وتقديم تقرير وافٍ بالمعلومات وذلك لتحسين أداء المركز وتطويره واكتشاف المشاكل التي تؤثر سلبًا على سير العمل في المركز.

وعلى هامش الجولة، تفقد صالة التدريب الخاصة، وشدد على ضرورة النظر في حالة صالة التدريب والعمل على تطويرها، كما تابع تدريب مراكز الجودو بالمشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي بالشرقية وتحدث مع اللاعبين والجهاز الفني والإداري بضرورة بذل المزيد من التدريب لحصد العديد من البطولات، كما ذكر أن قرية الزنكلون مميزة برياضة الجودو وبها لاعبين حاصلين على المراكز الدولية والقارية والأولمبية.