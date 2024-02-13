رئيس تيار الاستقلال الفلسطيني: الاحتلال الإسرائيلي سرق جثامين الشهداء ومنهم والدتي

قال الدكتور محمد أبو سمرة رئيس تيار الاستقلال الفلسطيني، إنه لم يعد هناك متسع في الذاكرة للأسماء من كثرة الذين فقدناهم خلال الحرب الجارية على غزة، مشيرا إلى أنه يتلقى يوميا أسماء عشرات الشهداء من الأقارب والأحبّة والذين كان من ضمنهم والدته التي استشهدت بعد إصابتها 4 مرات وهي سيدة تسعينية.

سرقة جثامين الشهداء

وأضاف «أبو سمرة» خلال لقائه مع الإعلامي محمد مصطفى شردي، ببرنامج الحياة اليوم، المذاع عبر قناة «الحياة» أن الاحتلال الإسرائيلي المجرم عندما اجتاح حي «التفاح» بغزة نبش كل قبور الشهداء وسرقوا أكثر من 150 جثمان لشهيد وشهيدة من ضمنهم جثمان والدته، كما سرقوا جثامين الشهداء من مستشفى الشفاء ودير البلح ومقبرة الشيخ رضوان والشيخ شعبان في قلب غزة.

الاحتلال يمتلك أكبر بنك جلود بالعالم

وأشار إلى أن الاحتلال يسرق جثامين الشهداء ويسرق منها الأعضاء الحيوية، وكذلك سرقة الجلود البشرية، موضحا أن واحدة من أكبر كوارث الحرب التي يرتكبها الاحتلال ويغفل عنها العالم أن الاحتلال يمتلك أكبر بنك لتجارة الأعضاء البشرية في العالم وهو بنك الجلود الإسرائيلي، ويتم بيع الجلود لبعض الدول لاستخدامها في أغراض مختلفة.