«القاهرة الإخبارية»: مستشفيات غزة على حافة الانهيار بعد نقص الأدوية (فيديو)

عرضت قناة «القاهرة الإخبارية»، تقريرا تلفزيونيا بعنوان «نقص الأدوية.. مستشفيات قطاع غزة على شفا الانهيار»، إذ أصبحت مستشفيات القطاع في وضع مأساوي بعدما عمل جيش الاحتلال الإسرائيلي بكل طاقته على إخراجها من الخدمة، وتحويلها إلى هياكل خرسانية خاوية من الحياة.

الوضع في مستشفيات القطاع كارثي بسبب نفاد الوقود

وأكدت وزارة الصحة الفلسطينية أن الوضع في مستشفيات القطاع كارثي بسبب نفاد الوقود، ما أدى لتوقف الخدمات الصحية بمستشفى المعمداني والحلو الدولي، وتسبب في اتلاف كميات من الأدوية الحساسية التي انقطعت الكهرباء عن ثلاجات حفظها.

سيارات الإسعاف والدفاع المدني فقد خرجت عن الخدمة

أما سيارات الإسعاف والدفاع المدني، فقد خرجت عن الخدمة أيضا نتيجة لعدم توفر الوقود، كذلك حذرت الوزارة الفلسطينية من وفاة مرضى غسيل الكلى والعناية المكثفة نتيجة عدم توفر الأدوية ووقود المولدات وسيارات الإسعاف.

منظمة الصحة العالمية أجلت ما يقرب من 140 مريضا

قتامة المشهد بمستشفيات القطاع رصده مسؤولون فلسطينيون من تحلل لجثث مرضى توفوا في مستشفى ناصر، ما دفع منظمة الصحة العالمية إلى إجلاء ما يقرب من 140 مريضا عالقين بها بعدما توقفت عن الخدمة وتمت مداهمتها بعد حصار مطبق منع عنها الغذاء والدواء والكهرباء.