تفاصيل المخيم المصري الثاني في خان يونس.. 400 خيمة تأوي 4 آلاف نازح

قال مراسل قناة «القاهرة الإخبارية»، إنّ المجهودات المصرية تظهر من جديد داخل قطاع غزة، من خلال إنشاء المخيم المصري الثاني في مدينة خان يونس، من أجل استقبال النازحين الفلسطينيين، لافتا إلى أن هذا المخيم يضم أكثر من 400 خيمة لاستيعاب نحو 4000 نازح فلسطيني.

المخيم المصري الثاني في مدينة خان يونس

وأضاف خلال حديثه لنشرة الأخبار المذاعة على قناة القاهرة الإخبارية منع الإعلاميين خالد عاشور ومنى شكر، أن هذا أُقيم بالتعاون بين الهلال الأحمر المصري والهلال الأحمر الفلسطيني، مؤكدا أنه تم تزويده بالكهرباء وبجميع المرافق المعيشية واللوجيستية والدعم النفسي.

المجهودات لم تقتصر على الأراضي المصرية فقط بل امتدت إلى قطاع غزة

وتابع: «من المنتظر أن يتزايد بجوار هذا المخيم، عدة خيم مصرية أخرى، لاستقبال آلاف النازحين، بالإضافة إلي ما تم تقديمه مسبقًا من المخيم المصري الأول في خان يونس والذي كان يتسع لأكثر من 6000 نازح فلسطيني»، مواصلا: « كل هذه الإمكانيات التي تحاول الدولة المصرية توفيرها للأشقاء في ظل الأوضاع الإنسانية الكارثية التي يعاني منها الفلسطينيين، تبرهن أن المجهودات المصرية لم تقتصر على الأراضي المصرية فقط، بل امتدت إلى قطاع غزة».