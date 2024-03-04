جزر نرويجية يمكن دخولها دون تأشيرة أو فيزا.. «هتسافر من غير حاجة»

منطقة وحيدة في العالم يمكنك الدخول إليها بدون فيزا بشكل قانوني مهما كانت جنسيتك، هي مجموعة جزر تُدعى سفالبارد في النرويج بالقطب الشمالي، إذ أن هناك يمكنك العيش والعمل لأجل غير مسمى دون أي إجراءات، هذه المنطقة تُعتبر الوحيدة في العالم التي تسمح للإنسان بالحق في التنقل دون أي تقييد قانوني.

مجموعة جزر مسموح دخولها بدون فيزا أو تأشيرة

سفالبارد تعد منطقة إعفاء تام من التأشيرة، وبداخلها تساوي الحق في الإقامة كالمواطنين النرويجيين، كما يمكنهم العيش والعمل بدون تأشيرة إلى أجل غير مسمى، فلم يجعلوا هناك فرقا بين مواطني الدولة وأولئك الذي هم من خارجها، بحسب شبكة «باسبور إندكس» «Passport Index»، أنه يمكن دخولها بدون الحصول على تأشيرة مسبقة، ويمكن الوجود في النرويج عن طريق السفالبارد وقتما تشاء دون أي قيود، ولكن لا يمكن العمل فيها بشكل قانوني عن طريق سفالبارد.

سياسة دخول سفالبارد بالنرويج

«كيف يمكنني السفر إلى سفالبارد؟»، سؤال يتداول بين الجميع، وللرد هي منطقة معفية من التأشيرات، لكن إذا أردت الدراسة في النرويج، من الممكن الحصول على فيزا شينغن، ويتم التسجيل من خلال مديرية الهجرة النرويجية عبر الإنترنت، أو من دونها إذا لم تكن تريد إلا العيش أو العمل أو تريد الإقامة مدى الحياة، وهناك تبقى بعيدًا عن قيود الدول الأوروبية.

معلومات عن جزر سفالبارد في النرويج

بحسب وكالة رويترز، فإن سفالبارد، تتميز بالأشياء التالية: