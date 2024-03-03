«الإغاثة الطبية» بغزة: 18% من أطفال القطاع يعانون سوء تغذية حاد مما يرفع عدد الوفيات

قال الدكتور عائد ياغي، مدير جمعية الإغاثة الطبية بغزة، إنه طالما حذرت الجمعية من هذه الأيام والساعات العصيبة التي يمر بها قطاع غزة نتيجة لاستمرار العدوان الإسرائيلي عليه، ونتيجة لمنع إدخال المساعدات، وخاصة إلى محافظتي غزة وشمال القطاع.

وأضاف «ياغي»، خلال مداخلة على قناة «القاهرة الإخبارية»، أن الأرقام التي صدرت من وزارة الصحة بعدد وفيات الأطفال هي لعدد الأطفال الذين استطاعت أسرهم أن يصلوا بهم إلى المستشفى، والتي استطاعت الطواقم الطبية الاطلاع على حالتهم وإحصائهم بعد ذلك، لكن الأرقام الحقيقية ما زالت مجهولة، خاصة أن الآلاف من المواطنين لا يستطيعون الوصول بأمان إلى المستشفيات سواء لتلقي الخدمة الطبية أو تناول العلاج المناسب لحالتهم.

وأوضح أنه نتيجة لشح الأدوية ونقصها ونتيجة لعدم اطمئنان الأهالي لسلامتهم أثناء التنقل للوصول إلى المستشفيات منذ ما يزيد عن 10 أيام كان هناك حديثا من قبل منظمة الطفولة التابعة للأمم المتحدة «اليونسيف» بأن 18 % من الأطفال تحت سن 15 عاما يعانون من مستوى من سوء التغذية الحاد، والذي يؤدي إلى وفاة وإعاقات من بين الأطفال.