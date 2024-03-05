التحفظ على 100 ألف عبوة دواء مجهولة المصدر في الشرقية

تحفظت مديرية التموين بمحافظة الشرقية على 100 ألف عبوة دواء ومكملات غذائية ومستحضرات تجميل مجهولة المصدر، داخل أحد المخازن غير المرخصة، خلال حملة تفتيشية ورقابية مفاجئة بمركز فاقوس.

تجميع كميات كبيرة من الأدوية ومستحضرات التجميل

وجرى تشكيل حملة مكبرة برئاسة محمد سعد مدير عام الرقابة التموينية بمديرية تموين الشرقية بالاشتراك مع قطاع وسط الشرقية وإدارة تموين فاقوس والتفتيش الصيدلي وهيئة الدواء بالشرقية، وذلك بناءاً على معلومات واردة إلى مديرية التموين، والتي تفيد قيام أحد أصحاب المخازن غير المرخصة بناحية مركز فاقوس بتجميع كميات كبيرة من الأدوية ومستحضرات التجميل والمكملات الغذائية.

ضبط 100 ألف عبوة دواء ومكملات غذائية مجهولة المصدر

وبناء عليه جرى شن حملة مفاجئة على المخزن المشكو في حقه وبالتفتيش داخل المخزن تم ضبط كمية كبيرة من الأدوية ومستحضرات التجميل والمكملات الغذائية والكريمات والتي تقدر بحوالي 100000 عبوه من الأدوية المختلفه ومستحضرات التجميل غير مصحوبه بالمستندات الداله على مصدرها، وبالتفتيش تبين أن المخزن غير حاصل على موافقة هيئة سلامه الغذاء وهيئة الدواء المصريه ومخالفاً للإشتراطات الصحيه طبقاً لما جاء بتقرير هيئة الدواء المصريه ، فتم مصادرة المضبوطات و تحرير محضر رقم 4331 لسنة 2024 جنح مركز فاقوس ضد صاحب المخزن المخالف وعرض المحضر على النيابة العامة لمباشرة التحقيق في الواقعه واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.