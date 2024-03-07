مدبولي: المواطن سيشعر بتحسن الأوضاع تدريجيا.. وهدفنا التعافي من كل الأزمات

وجه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، التحية والتقدير للمواطن المصري على تحمله أعباء غير مسبوقة في الفترة السابقة، مشددا على أنَّ الدولة كانت على علم بذلك الأمر، متابعا: «هدفنا التعافي التام من كل الأزمات، والخطوات التي اتخذتها الدولة بالأمس لن تحل المشكلات في اليوم التالي».

وأضاف «مدبولي»، خلال مؤتمر صحفي من ميناء الإسكندرية: «ندرك أن المدى الخاص بالاستقرار والثبات والانتظام وتجاوز هذه الأزمات سنحصل عليه خلال 2024، ولكن تحسن الأوضاع سيشعر بها المواطن تدريجيا وعلى رأسها أسعار السلع التي ستبدأ في الثبات والنزول، وهذا ما لمسناه في عدد من السلع».

وتابع: «كل الخبراء الاقتصاديين أكّدوا أننا بحاجة إلى بضعة أشهر من أجل عودة الاقتصاد المصري لوضعه السليم والصحيح».