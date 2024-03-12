«الصناعة»: 6.1 مليار دولار صادرات خلال يناير وفبراير

أعلن المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، أن الصادرات السلعية المصرية حققت معدل نمو ملموساً خلال شهرى يناير وفبراير 2024، حيث بلغت 6 مليارات و121 مليون دولار، مقابل 5 مليارات و794 مليون دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضى بنسبة ارتفاع 6%، مشيرًا إلى أنّ حجمها خلال هذين الشهرين تجاوز صادرات الفترة نفسها خلال عامي 2021 و2022.

«سمير»: مواد البناء والحاصلات الزراعية أهم القطاعات التصديرية

جاء ذلك فى سياق أحدث تقرير تلقاه الوزير، أمس تضمن أن أكبر الأسواق المستقبلة للصادرات المصرية خلال شهرى يناير وفبراير الماضيين، شملت تركيا بقيمة 551 مليون دولار، والمملكة العربية السعودية 511 مليون دولار، وإيطاليا 395 مليون دولار، وليبيا 337 مليون دولار، والولايات المتحدة الأمريكية 315 مليون دولار.

كما استعرض التقرير أهم القطاعات التصديرية التى شكلت هيكل الصادرات خلال أول شهرين من العام الجارى، والتى تضمنت مواد البناء بقيمة مليار و177 مليون دولار، والحاصلات الزراعية 939 مليون دولار، والصناعات الغذائية 873 مليون دولار، والمنتجات الكيماوية والأسمدة 871 مليون دولار، والسلع الهندسية والإلكترونية 809 ملايين دولار، والملابس الجاهزة 465 مليون دولار، والغزل والمنسوجات 179 مليون دولار، ومنتجات الطباعة والتغليف والورق والكتب والمصنفات الفنية 153 مليون دولار، والمفروشات 94 مليون دولار، والصناعات الطبية 92 مليون دولار، والأثاث 43 مليون دولار، والصناعات اليدوية 36 مليون دولار، والجلود والأحذية والمنتجات الجلدية 27 مليون دولار.

وأشار التقرير إلى أن أبرز البنود الجمركية التى حققت زيادة فى هيكل الصادرات خلال أول شهرين من العام الجارى، تضمنت البرتقال الطازج والمجفف بقيمة 296 مليون دولار، والأسمدة النيتروجينية 268 مليون دولار، والذهب 211 مليون دولار، والأسلاك والكابلات المعزولة 229 مليون دولار، وزيوت النفط 215 مليون دولار.