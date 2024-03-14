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دراما المتحدة

أستاذ علاقات دولية: الاحتلال الإسرائيلي يعرقل الوصول لهدنة إنسانية بغزة

كتب:

يارا أشرف
04:54 م | الخميس 14 مارس 2024
الدكتور حامد فارس

الدكتور حامد فارس

قال الدكتور حامد فارس أستاذ العلاقات الدولية، إن هناك عقبات رئيسية تضعها دولة الاحتلال الإسرائيلي في سبيل عدم الوصول إلى تفاهمات تفضي إلى هدنة إنسانية ثم تفضي إلى وقف شامل لإطلاق النار في غزة باعتبار هناك ارتباط وثيق بين وقف إطلاق النار ووجود «نتنياهو» في سدة الحكم بإسرائيل.

إطالة أمد الحرب على غزة

وأضاف «فارس»، خلال مداخلة على قناة «إكسترا نيوز»، أن إطالة أمد المعركة وكسب الوقت هي الخطة الرئيسية التي تتحرك فيها حكومة الاحتلال الإسرائيلي للسعي وبكل قوة لخلط الأوراق والسعي لتأجيج الصراع في المنطقة وتحويلها إلى بؤرة بارود من الممكن أن تؤدي لحرب إقليمية.

مصر تحذر من استمرار الحرب على غزة

وأشار إلى أن هذا ما حذرت منه مصر مرارا وتكرار وعلى الرغم من الجهود الحثيثة والدؤوبة التي لعبتها القاهرة في الجولة الأولى من المفاوضات والتي نتجت عنها هدنة امتدت لسبعة أيام إلا أنه كان من المفترض أن يتم تمديد هذه الهدنة لكن إسرائيل نجحت في محاولة الضغط وبشكل كبير على المقاومة الفلسطينية وقامت بإفساد هذه المحاولات، وبالتالي القاهرة تسعى مرة أخرى إلى إعادة التوازن في موقف المفاوضات.

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بقلم يارا أشرف