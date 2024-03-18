العازف أمين شاهين يحكي عن آلة الأرغول المصرية: أول طلعة ليا كانت في إنجلترا

قال العازف أمين شاهين، إن «آلة الأرغول» آلة فرعونية مصرية قديمة، موضحا أن هذه الآلة توجد في المتحف المصري، ويوجد منها أحجام مختلفة من حجم طويل جدا، وحجم صغير.

الفرق بين المزمار وآلة الأرغول

وأضاف «شاهين»، مع الإعلامي يسري الفخراني ببرنامج «باب وزق»، المذاع على قناة «dmc»، أن الفرق بين المزمار والأرغول أن المزمار يُصنع من الخشب ولكن هذه الآلة تصنع من الغاب «البوص»، ويوجد فرق أيضا بينها وبين الكولة، موضحا أن الكولة تخرج منها صوت واحد أما آلة الأرغول يخرج منها صوتان في آن واحد فهي أكتاف.

وتابع «شاهين»، قائلا: «والدي عازف كمنجة في الموسيقى الشعبية بالموالد والأفراح وفرقة النيل، والدي لف العالم وأنا أخذت الموهبة منه وكان عمي يعزف على آلة الأرغول، أول مرة أعزف أرغول كانت أول طالعة ليا في إنجلترا».

عمل مع هشام نزيه

وأوضح العازف، أنه بدأ يوظف آلة الأرغول مع الموسيقى التصويرية بعد رحلته في إنجلترا، مشيراً إلى أنه عمل مع هشام نزيه، الملحن والمؤلف، فعمل معه مسلسل مون نايت ومسلسل السبع وصايا.