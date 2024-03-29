برنامج «اللغز» يحاول إزاحة الغموض عن حادث وفاة الدكتور إبراهيم الفقي

«مات مخنوق وجثته كانت في الشقة، هو وشقيقته والخادمة، والسبب ماس كهربائي وفقاً للأخبار التي جرى تداولها في العاشر من فبراير عام 2012»، بهذه الكلمات استهلت ريم عبد المقصود مقدمة برنامج «اللغز» المُذاع على «تلفزيون الوطن»، حلقة جديدة حول وفاة الدكتور إبراهيم الفقي، ومحاولة إزاحة الغموض عن لغز وفاته.

وقالت «ريم»: «رغم مضي 12 عاماً على رحيل الدكتور إبراهيم الفقي، إلا أنَّ الغموض الذي اكتنف الحادث لا يزال لغزاً إلى يومنا هذا، وانقسمت الآراء حول الحادث بأنه قضاء وقدر نتيجة اشتعال النار في بيته ليحترق جسده أو يختنق بسبب الدخان الكثيف، فيما ذهب البعض إلى أنه حادث مدبر وموته جريمة قتل».

وتابعت: «النهاية المأساوية لصاحب نظرية الأفكار تحولت إلى حقيقة، ليتساءل كثيرون حول لغز موت الدكتور إبراهيم الفقي أشهر مدرب لـ التنمية البشرية، في محاولة للإجابة عن سؤال: هل تخلص من حياته؟».