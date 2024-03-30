وفاء عامر: طموحي الفني بدون سقف.. وأفخر بكل أعمالي (فيديو)

أكدت الفنانة وفاء عامر، أنها قدمت مجموعة من الأعمال الصعبة التي شاركت بها وكان بها تحديات كبير، مشددة على أن من ضمن الأعمال التي كانت بمثابة تحدٍ لها: «جسر الخطر» و«التوأم» «الطوفان» و«الملك فاروق» و«جبل الحلال» و«كف القمر».

وفاء عامر: أفخر بأعمالي الفنية

أشارت خلال لقائها ببرنامج «صباح جديد»، عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، إلى أن الأعمال التي تفخر بالمشاركة بها في المسرح «جواز على ورقة طلاق»، مشددة على أن هذه المسرحية بالنسبة لها عالم كبير.

أضافت الفنانة وفاء عامر، أنها لا تعتبر نفسها قدمت شيئا حتى الآن، مؤكدا أنها تعترف بحبها للفن، وأن كل خطوة لها في المجال الفني بالنسبة لها رقم في حياتها وليس سقفا للطموحات.