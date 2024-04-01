برلمانية: الولاية الرئاسية الجديدة خطوة مهمة لحصد ثمار إنجازات 10 سنوات

أكدت النائبة إيلاريا سمير حارص، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، أن العشر سنوات الماضية شهدت تطورات ملحوظة في مختلف المجالات، لافتة إلى أن الرئيس السيسي حمل على عاتقه منذ 2013 انقاذ الوطن من الوقوع في براثن الإرهاب والتطرف وعمل على بناء مصر والجمهورية الجديدة كما يليق بالمصريين.

تمكين المرأة المصرية سياسيا واقتصاديا واجتماعيا

وأضافت «حارص» في تصريحات لها، أن أبرز إنجازات الدولة المصرية في هذه الحقبة هو تمكين المرأة المصرية سياسيا واقتصاديا واجتماعيا، مشيرة إلى أن المرأة حظيت بتمكين كبير على مختلف النواحي والمجالات حيث شهدناها تقلدت ارفع المناصب بداية من الحقائب الوزارية ثم مستشارة للرئيس ومحافظ ونائب محافظ ونائبات في البرلمان بغرفتيه.

وتابعت: أن المرأة عانت سنوات طويلة من التهميش والإهمال والنظر لها بنظرة غير لائقة، إلا أن القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي وضعت خلال العشر سنوات الماضية استراتيجية وخطة واضحة لدعم وتمكين المرأة في مختلف المجالات، موضحة أن الولاية الجديدة فرصة لحصد ثمار إنجازات العشر سنوات.

وأكدت عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، كامل دعمها للرئيس عبد الفتاح السيسي في الفترة الرئاسية الجديدة، موضحة أنها تأتي وسط تحديات إقليمية ودولية تطلب من الجميع الوقوف خلف القيادة السياسية.