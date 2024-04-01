رئيس حي شرق مدينة نصر يوجه بحل جميع شكاوى المواطنين خلال 24 ساعة

وجّه اللواء أحمد جودة، رئيس حي شرق مدينة نصر، مديري إدارات الحي التنفيذية، بسرعة حل جميع شكاوى المواطنين الورقية والشفوية خلال 24 ساعة.

وأعلن «جودة» استكمال تفعيل جائزة التميز الحكومي الداخلي بين إدارات الحي المختلفة؛ لتحفيز الموظفين على بذل المزيد من الجهد، بهدف الإبداع والابتكار في العمل، وتحقيق الرضا التام للمواطنين.

خدمات المواطنين

وشدد على متابعة تنظيم الأعمال، ووضع خطط العمل التي تسهم بفاعلية في التطوير الشامل للخدمات المقدمة للمواطن، وتحديد أهم المشكلات في سير العمل وسبل حلولها، موجهًا بضرورة سرعة إنهاء إدخال الكم المتراكم، والتحول الرقمي للخدمات المقدمة للمواطن

جاء ذلك، خلال جولة رئيس حي شرق مدينة نصر، على مديري إدارات الحي التنفيذية المختلفة، من إسكان وشؤون قانونية وإشغالات ومحلات وموارد بشرية وخدمة مواطنين وبيئة وأرشيف.

ترخيص المحلات

من ناحية أخرى، أكد رئيس حي شرق مدينة نصر، استمرار فريق العمل بالمرور على المحلات التجارية بشوارع الحي، لتنفيذ القانون رقم 154 لسنة 2019 لتوعية وتعريف المواطنين بالتيسيرات التي يقدمها قانون المحال العامة، مع التأكيد على أن التقديم للحصول على الترخيص وتسليم المستندات المطلوبة يكون بالمجان دون مقابل، من خلال فرق العمل التي يتم نشرها بأنحاء الحي، أو من خلال المركز التكنولوجي الثابت أوالمتنقل للحي الذي يتلقى التراخيص.

وأشار إلى مركز إصدار تراخيص المحلات بالحي، يقدم خدمة التراخيص لـ 316 نشاطًا، طبقًا للقانون وتم تحديد الرسوم المقررة، من خلال المنظومة بدون أي تدخل من العاملين بمراكز الإصدار.