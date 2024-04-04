مشروب بـ10 جنيهات ينظف الكبد من السموم.. احرص على تناوله يوميا

لتنظيف الكبد من السموم يمكن اللجوء إلى المشروبات الطبيعية التي يفضلها أطباء التغذية وعلى الرغم من تعدد هذه المشروبات إلا انا مشروبا بـ10 جنيهات كاف لإزالة سموم الكبد وهو مشروب الكركم، إذ يمكن شراء كمية منه بـ10 جنيهات وتحضيره وتناوله يوميا بجانب مشروبات أخرى يمكن أن تحل مشكلة الكبد نستعرضها في السطور التالية وفق موقع مايو كلينك الطبي، وتصريحات خبيرة التغذية العلاجية دكتورة ايمان عبدالله لـ«الوطن».

مشروب بـ10 جنيهات لتنظيف سموم الكبد

إيمان عبد الله، أخصائي التغذية العلاجية، أشارت إلى وجود مجموعة من المشروبات العشبية يمكنها تنظيف سموم الكبد منها الشاي الأخضر، الشمر، والكركم، والبنجر، وكلها عصائر يمكنها إزالة السموم بسهولة.

بالنسبة لـ لكركم يمكن شراؤه بـ10 جنيهات من العطارة وتناوله كمشروب بإضافته إلى كوب من اللبن.

عصائر أخرى لتنظيف الكبد

عصير الشمندر

ينظف الكبد لأنه غني بالبوتاسيوم وفيتامين C ومضادات الأكسدة، كما يمكنك أيضًا إضافة بعض الخضروات الأخرى مع الشمندر للحصول على فوائد إضافية.

المكونات التي تحتاجها لتحضير هذا المشروب الرائع للتخلص من سموم الكبد هي:

كرفس

خيار

نعناع طازج

بذور الشمندر

أضف جميع المكونات إلى عصارة مضغوطة على البارد وستحصل على مشروب التخلص من السموم المجهز بشكل مثالي للكبد في دقائق.

عصير البرتقال

وهو مشروب صحي آخر يمكنك تضمينه في نظامك الغذائي لإزالة السموم من الكبد، لأنه غني بالبوتاسيوم وفيتامين C الذي يحمي خلايا الكبد من المواد السامة.

المكونات اللازمة لمشروب التخلص من السموم هي:

البرتقال

طماطم

فجل

جزر

ضع جميع المكونات في عصار على البارد، واحصل على عصير منعش، ويمنع البرتقال حصوات الكلى بينما يتمتع الجزر بخصائص إزالة السموم التي تساعد على الهضم وتمنع الإمساك.

عصير الليمون

يعتبر الليمون من أكثر الفواكه غير المكلفة لإزالة سموم الكبد، بما أن الليمون يحتوي على نسبة منخفضة من السكر ونسبة عالية من المواد المنقية، فإن عصير الليمون هو وسيلة مثالية للحفاظ على صحة الكبد، يمكنك أيضًا مزج الكركم مع عصير الليمون للحصول على فوائده المضادة للالتهابات وإزالة السموم من الكبد.

المكونات اللازمة لتحضير مشروبات التخلص من السموم هي:

ليمون مقشر

عسل

كُركُ

اعصر الليمون المقشر في العصير، ثم اسكبه في كوب وأضف إليه العسل والكركم، يقدم مع الثلج لتناول مشروب منعش.

عصير الجزر

من الخضروات المتوفرة بسهولة، وهو ألذ بشكل طبيعي ويمتلك فوائد غذائية كبيرة، كما يحتوي الجزر على حمض الريتينويك الذي يحمي الكبد.

لتحضير مشروب الجزر للتخلص من السموم ستحتاج إلى:

جزر

ليمون

زنجبيل

قشر الجزر والزنجبيل ونظفهما وامزجهما معًا للحصول على عصير ناعم، ثم اعصر الليمون فيه وسيكون عصير الجزر للتخلص من السموم جاهزًا. نسكبه في كوب ونقدمه طازجًا.