كيف تشكر زوجتك في نهاية رمضان؟.. التقدير والكلمة الحلوة كلمة السر

يتطلب شهر رمضان جهدا كبيرا من السيدات، سواء في تجهيز الإفطار بشكل يومي أو تجهيز العزومات للأهل والأحباب، وتنظيف المنزل، فضلا عن مساعدة الأولاد في المذاكرة، إلى جانب الاجتهاد في العبادات طوال الشهر الكريم، فالمرأة هي الجندي المجهول طوال الشهر الكريم، لذا يجب تكريمها وتوجيه الشكر لها خاصة من الزوج.

كيف تشكر زوجتك في نهاية رمضان؟

الدكتورة عايدة نوفل، استشاري الطب النفسي والعلاقات الأسرية، أجابت في تصريحات لـ«الوطن»، على تساؤل كيف تشكر زوجتك في نهاية رمضان؟، مؤكدة أن الدعم النفسي والتقدير هما كلمة السر لحياة مستقرة: «مش هتخسر لو قلت لها كلمة حلوة، الدعم والتقدير كلمة السر في حياة زوجية مستقرة، الست بتبقى عاوزة اللي يقدرها ويكافئها معنويا، مبتبقاش منتظرة هدايا، الزوجة في رمضان بتتعب فمحتاجة إن جهدها يظهر».

تحمل الزوجة للضغوط ومتاعب الحياة لا بد أن يقابله تقدير، وخاصة إذا قدمت جهدا كبيرا غير عاديا كما يحدث في شهر رمضان، بحسب «نوفل»: «بيتعبوا فمحتاجين يتقدروا بشكل صح سواء من الزوج أو الأسرة، كلمة تسلم إيدك وعملتي مجهود كبير مش هتخسرك حاجة، لكن ليها مفعول السحر على مسامع الزوجة، بتحسسها إنك شايف تعبها ومقدره فهتشجعها إنها تبذل مجهود أكتر لإنجاح علاقتكم واستقرار أسرتكم».

توجيه الشكر للزوجة على مجهودها في رمضان

الشعور بالامتنان والتقدير يكون له مفعول السحر على المرأة بحسب استشاري الطب النفسي: «شعورها بإنك ممتن ليها بيمنحها بالطاقة الإيجابية، ودا بيخليها تدي أكتر، الهدايا مش بس عينية، المعنوية أفضل، وخاصة إذا كانت زوجة عاملة فبتبذل كجهود مضاعف في الشغل والبيت».

صورة تذكارية أو شيء تحبه مثل الورود أو الحلوى بجانب كلمات الامتنان، هي أسهل طريقة تعبر بها عن شكر زوجتك في نهاية رمضان، بحسب «نوفل»: «ممكن تعملها صورة حلوة ليكم وتفاجئها، كمان ممكن الورود أو حاجة هي بتحبها مع ذكر صفاتها الإيجابية وتوجيه الشكر ليها، مع دعوة لتناول الطعام في الخارج».