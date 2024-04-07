مصطفى شعبان: «مولانا العاشق» عمل مميز.. و«أحلام عمرنا» الأفضل في مسيرتي

كشف الفنان مصطفى شعبان، عن رأيه وتقييمه للأعمال الفنية التي قدمها طوال مسيرته الفنية، ففيلم «أحلام عمرنا» من أفضل الأفلام التي قدمها، و«مولانا العاشق» عمل مميز وتتر المسلسل جيد للغاية بإنشاد الشيخ ياسين التهامي.

الجمهور يقيم الأعمال الفنية

وأضاف «شعبان»، خلال لقائه مع الإعلامية أسما إبراهيم، ببرنامج «حبر سري»، والمُذاع على شاشة «القاهرة والناس»، أنَّ هناك عملا كان من أصعب الشخصيات وأرهقه للغاية وكان يذهب للتصوير دون نوم لكي يكون في نفس الحالة وهي شخصية مركبة وكانت متعبة جدًا، وهو «أيوب» الذي يعد من أفضل الأعمال في حياته ومن أروع الشخصيات التي قدمها: «الجمهور هو الذي يقيم الأعمال بدلاً من الشخص أو الممثل نفسه».

وأشار إلى أنه يحب «كود 36» كثيرًا ويقيمه بـ90%، و«العار» عمل مميز جدًا وسعيد بالمشاركة فيه.