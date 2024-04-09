ملايين لا يحتفلون بالعيد غدا.. 11 دولة تستطلع هلال شوال الليلة

بعد ساعات من تحري 17 دولة عربية هلال شهر شوال 1445 هجريًا، تستعد دول أخرى للإعلان عن موعد عيد الفطر 2024؛ إذ أنه من المتوقع أن أغلب باقي الدول ستتفق مع البلاد التي تمّ إعلانها أمس الإثنين بينما يحتفل ملايين المسلمين في دولتين بالعيد في اليوم التالي أي الخميس 11 أبريل، بحسب التوقعات الفلكية.

تفاصيل إعلان موعد عيد الفطر

وبالنسبة للدول التي أعلنت موعد عيد الفطر لديها، من بينها السعودية والتي أكّدت أنَّ اليوم الثلاثاء هو المتمم لشهر رمضان المبارك، وغدًا الأربعاء هو أول أيام عيد الفطر المبارك، بحسب ما كشفته المحكمة العليا في السعودية.

دول أعلنت موعد عيد الفطر

واتفقت مع المملكة السعودية كل من دار الإفتاء المصرية، وكذلك دول أخرى وهي قطر، واليمن، والعراق، ولبنان، سوريا، فلسطين، الكويت، البحرين، الإمارات، تونس، الجزائر، عمان، الأردن، بحسب ما ذكره موقع «روسيا اليوم».

وكانت تلك الدول المعلنة موعد عيد الفطر، بدأت صيامها لشهر رمضان الإثنين 11 مارس، مما يعني أن المسلمين بها قد صاموا 30 يوما كاملا.

دول تستطلع هلال شوال

أما عن الدول التي تستطلع هلال شوال، مساء اليوم الثلاثاء، فهي إندونيسيا وماليزيا وبروناي وباكستان وإيران وعُمان والأردن وليبيا والمغرب والهند وبجلاديش، إذ بدأت صيام رمضان عكس باقي الدول الأخرى، تحديدا في الثلاثاء 12 مارس، بحسب بيان مركز الفلك الدولي.

انتظار إعلان عيد الفطر

ووفقا للحسابات الفلكية، هناك توقعات بإعلان تلك الدول عدا الهند وبنجلاديش أن رمضان لديها 29 يوما مما يعني أنها ستحتفل بعيد الفطر 2024 يوم الأربعاء 10 إبريل مع باقي الدول المعلن عنها.

العيد في مختلف الدول

أما فيما يتعلق بالهند وبنجلاديش، فهناك توقعات بأن يكتمل رمضان بهما 30 يوما، إذ يصعب عليهما ثبوت رؤية هلال شوال يوم الثلاثاء 9 إبريل ليكون يوم الخميس 11 أبريل عيد الفطر فيها.